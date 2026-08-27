3400 Küsse auf Auto kommen Lenker teuer zu stehen

Aditya räumte seinen Fehler ein und entfernte schließlich jeden der 3400 Kussspuren mit einem feuchten Lappen auf dem Gelände der Polizeiwache. „Meine Freundin dachte, wenn wir das machen, würde das Video viral gehen, also haben wir es gepostet. Und tatsächlich ging es viral. Sie hat das ganze Auto mit den Spuren bedeckt“, erklärte der Inder.