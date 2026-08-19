OpenAI stellt ChatGPT für Minderjährige vor

Künstliche Intelligenz solle Bildungschancen erweitern, erklärte OpenAI. Die neue Version sei darauf ausgelegt, Jugendliche außerhalb der Schule zu unterstützen und sie in einen aktiven Lernprozess einzubinden. „Nicht jeder Schüler hat zu Hause jemanden, der helfen kann, wenn er nicht weiterkommt oder Fragen zu den Hausaufgaben hat“, zitierte OpenAI in seinem Firmenblog eine Lehrerin aus Florida. „Mit den richtigen Schutzvorkehrungen kann KI helfen, diese Lücke zu schließen.“