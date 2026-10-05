Korruption bei Behörde: Mitarbeiterin entlassen

So flog der Fall auf

Den nun steht auch fest, wie der ganze Fall überhaupt ans Tageslicht kam. Emmerling weiter: „Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Meldung im Wiener Hinweisgebersystem. Die Leitung der MA 35 wurde daraufhin entsprechend der vorgesehenen Abläufe und Prozesse von der MD-PR, Gruppe Interne Revision und Compliance informiert.“ Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt. Es gilt die Unschuldsvermutung.