Landesholding: ÖVP fordert jetzt Transparenz

Die Volkspartei bereitet deshalb eine umfassende Anfrage-Serie zur finanziellen Entwicklung der Landesholding vor. „Wir wollen wissen, wo diese Schulden entstanden sind, wofür das Geld ausgegeben wurde und wer Zinsen und Rückzahlungen stemmen muss“, erklärt ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl. Auch mögliche weitere Unternehmenskäufe müssen offengelegt werden. Die ÖVP kündigt neben der Anfrage-Serie auch eine Herbst-Kampagne zu den Landesfinanzen an. Pressetermine in allen Bezirken sind geplant sowie Schwerpunkte zu den Rechnungshofberichten und zum Landesbudget.