Minister Marterbauer als Vizekanzler? „Er kann es“

Viele Krebspatienten gehen weiterhin arbeiten

Wie lässt sich die Genesung mit der Arbeit vereinbaren? „Viele Krebspatienten entscheiden sich dafür, weiter zu arbeiten“, sagt Matthias Preusser, Abteilungsleiter der Onkologie am an der MedUni bzw. dem AKH Wien. Wie das gelingt, ist individuell und hängt vom Gesundheitszustand und vom Therapieplan ab: Eine Chemotherapie kann als Tablette, Spritze oder Infusion verabreicht werden und dauert wenige Minuten bis Stunden oder sogar mehrere Tage. Zum konkreten Zustand Marterbauers kann Preusser nichts sagen. „Lymphome sind aber gut behandelbar und haben oft eine günstige Prognose.“