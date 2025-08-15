KI-Psychose: Treiben uns Chatbots in den Wahnsinn?

„Ich bin Psychiater. Im Jahr 2025 habe ich zwölf Menschen gesehen, die aufgrund von KI den Bezug zur Realität verloren haben und ins Krankenhaus eingeliefert wurden“, schildert Dr. Keith Sakata von der University of California in San Francisco auf X. Beigefügt ist dem Posting ein Screenshot eines Reddit-Beitrags, in dem eine verzweifelte Nutzerin schildert, dass ihr Partner nach Unterredungen mit ChatGPT nun fest davon überzeugt sei, ein „überlegener Mensch“ zu sein, der sich in einem rasanten Tempo weiterentwickelt. ChatGPT behandle ihn als den „nächsten Messias“.