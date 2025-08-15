Vorteilswelt
Realitätsverlust

KI-Psychose: Treiben uns Chatbots in den Wahnsinn?

Web
15.08.2025 21:50
KI-Chatbots neigen dazu, übermäßig entgegenkommend zu sein und Benutzer zu bestätigen, selbst ...
KI-Chatbots neigen dazu, übermäßig entgegenkommend zu sein und Benutzer zu bestätigen, selbst wenn diese falsch liegen – mit riskanten Folgen.(Bild: taa22 - stock.adobe.com)

Ein Mann hält sich für den nächsten Messias, ein anderer stirbt im verzweifelten Wunsch, mit seiner virtuellen Freundin zu sprechen: Was nach dystopischer Fiktion klingt, ist Realität im Jahr 2025. Immer mehr Menschen verlieren durch Chatbots den Bezug zur Wirklichkeit. Psychiater haben bereits einen Begriff für das neuartige Phänomen: KI-Psychose.

„Ich bin Psychiater. Im Jahr 2025 habe ich zwölf Menschen gesehen, die aufgrund von KI den Bezug zur Realität verloren haben und ins Krankenhaus eingeliefert wurden“, schildert Dr. Keith Sakata von der University of California in San Francisco auf X. Beigefügt ist dem Posting ein Screenshot eines Reddit-Beitrags, in dem eine verzweifelte Nutzerin schildert, dass ihr Partner nach Unterredungen mit ChatGPT nun fest davon überzeugt sei, ein „überlegener Mensch“ zu sein, der sich in einem rasanten Tempo weiterentwickelt. ChatGPT behandle ihn als den „nächsten Messias“.

Das Beispiel ist kein Einzelfall. Experten wie Sakata haben längst einen Begriff für durch Chatbots ausgelöste Wahnvorstellungen und Paranoia gefunden: KI-Psychose.

