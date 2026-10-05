Mugler zeigt Kleid mit rotzfrecher Po-Überraschung

Mugler-Doppelgänger in der Front Row

In der ersten Reihe verfolgten zahlreiche prominente Gäste die Präsentation der neuen Mugler-Kollektion. Neben der französischen Filmlegende Catherine Deneuve nahm auch das US-Model Debra Shaw Platz. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte zudem ein Doppelgänger des 2022 verstorbenen Modeschöpfers Thierry Mugler, der als Hommage an den Gründer des Hauses bei der Show erschien und damit Erinnerungen an dessen prägenden Einfluss auf die Modewelt weckte.