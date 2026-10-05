Mugler zeigt Kleid mit rotzfrecher Po-Überraschung

Vorne Glamour, hinten Stoffmangel: Das französische Modehaus Mugler sorgte bei seiner Frühjahr/Sommer-Show 2027 in Paris mit einem Python-Kleid für einen echten Wow-Moment. Der Look fiel so freizügig aus, dass wir sicherheitshalber den Pixel-Filter einschalten mussten.
Trägerlos, figurbetont, mit skulptural geformter Taille und ausgestelltem Schößchen wirkt das Kleid von vorne wie ein typischer Mugler-Entwurf: elegant, feminin und perfekt inszeniert. Doch auf der Rückseite ist es mit der Zurückhaltung schnell vorbei.
Die Überraschung „lauert“ hinten
Denn der eigentliche Hingucker offenbart sich erst beim Blick auf den Rücken. Dort zieht sich ein großer, tränenförmiger Ausschnitt entlang der Wirbelsäule nach unten. Die Öffnung reicht dabei spektakulär tief und setzt den oberen Teil des Pos bewusst in Szene. Der Rücken dient hier nicht bloß als raffinierter Akzent, sondern wird zum eigentlichen Star des Designs.
Hommage an die Bumster“-Hose
Modekenner vergleichen das Kleid mit Alexander McQueens berühmten „Bumster“-Hosen aus den 1990er-Jahren. Der provokante Schnitt rückte bewusst jene Körperpartien ins Rampenlicht, die sonst verborgen bleiben. Im deutschsprachigen Raum wurde die freigelegte Gesäßfalte allerdings eher weniger stilvoll betitelt. „Maurerdekolleté“, „Tiafe Hüfthosn“. Vielleicht fällt ihnen noch der eine oder andere Ausdruck ein.
Mehr Looks der spektakulären Mugler-Show sehen Sie in unserer Bilderstrecke:
Mugler-Doppelgänger in der Front Row
In der ersten Reihe verfolgten zahlreiche prominente Gäste die Präsentation der neuen Mugler-Kollektion. Neben der französischen Filmlegende Catherine Deneuve nahm auch das US-Model Debra Shaw Platz. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte zudem ein Doppelgänger des 2022 verstorbenen Modeschöpfers Thierry Mugler, der als Hommage an den Gründer des Hauses bei der Show erschien und damit Erinnerungen an dessen prägenden Einfluss auf die Modewelt weckte.
Die Frühjahr/Sommer-Kollektion „Naturalia X“ wurde am 4. Oktober 2026 im Grand Palais in Paris gezeigt. Mit dem gewagten Kleid lieferte Miguel Castro Freitas dabei einen Look, der kaum deutlicher machen könnte, wohin die Reise bei Mugler geht.
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