Ukraine plant „Manhattan Project“ der Kampfroboter

Der 40-Millionen-Staat Ukraine wehrt seit vier Jahren erfolgreich einen Invasionsversuch des 140-Millionen-Staates Russland ab. Zahlenmäßige Unterlegenheit kompensiert man mit moderner Technik: Drohnen fügen Putins Truppen enorme Verluste zu. Geht es nach Ex-Verteidigungsminister Mykhailo Fedorov, sollen bald auch „Terminatoren“ wie im Science-Fiction-Film gegen Russland in den Kampf ziehen.
Um im Kampf gegen Russland bestehen zu können, muss die Ukraine ihre Verluste so niedrig wie möglich halten: Das weiß auch Ex-Minister Fedorov, der vor wenigen Tagen in der westukrainischen Stadt Lwiw auf der Tech-Konferenz „IT Arena“ seine „Army of Robots“ vorstellte. Ziel der Initiative ist, Infanterie nahezu komplett durch Roboter zu ersetzen. Um das zu erreichen, sei eine beispiellose finanzielle und ingenieurstechnische Anstrengung von Nöten, zieht Fedorov Parallelen zum US-amerikanischen „Manhattan Project“ zur Entwicklung der Atombombe im Zweiten Weltkrieg. Einen finanzkräftigen Investor aus den USA konnte er bereits als Unterstützer für das ambitionierte Projekt gewinnen – und erste „Terminatoren“ werden bereits getestet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.