Ukraine plant „Manhattan Project“ der Kampfroboter

Um im Kampf gegen Russland bestehen zu können, muss die Ukraine ihre Verluste so niedrig wie möglich halten: Das weiß auch Ex-Minister Fedorov, der vor wenigen Tagen in der westukrainischen Stadt Lwiw auf der Tech-Konferenz „IT Arena“ seine „Army of Robots“ vorstellte. Ziel der Initiative ist, Infanterie nahezu komplett durch Roboter zu ersetzen. Um das zu erreichen, sei eine beispiellose finanzielle und ingenieurstechnische Anstrengung von Nöten, zieht Fedorov Parallelen zum US-amerikanischen „Manhattan Project“ zur Entwicklung der Atombombe im Zweiten Weltkrieg. Einen finanzkräftigen Investor aus den USA konnte er bereits als Unterstützer für das ambitionierte Projekt gewinnen – und erste „Terminatoren“ werden bereits getestet.