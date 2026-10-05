Appell von Irland-Coach: „UEFA muss eingreifen!“

Nach den brisanten Duellen zwischen Irland und Israel in der ÖFB-Nations-League-Gruppe kehrt weiterhin keine Ruhe ein. Irlands Nationaltrainer Heimir Hallgrimsson appelliert jetzt an die UEFA!
„Die UEFA muss eingreifen und etwas unternehmen“, forderte Hallgrimsson nach dem zweiten Aufeinandertreffen am Sonntagabend. Das sportliche 1:1 war dabei erneut zur Nebensache geworden. Das Spiel stand vielmehr im Zeichen von Protesten, Skandalen und politischen Auseinandersetzungen.
Während schon im Vorfeld der Spiele die Wogen hochgingen, gab es auch im zweiten Match einige umstrittene Szenen. Von Spuck-Vorwürfen über Rudelbildungen und verbalen Auseinandersetzungen war alles dabei. In Zukunft sollen Spiele zwischen Israel und Irland deshalb vermieden werden, forderte Hallgrimsson gegenüber dem irischen Sender „RTE“.
Wie reagiert die UEFA?
Die beiden Nationen sollten künftig nicht mehr gegeneinander spielen, so der Isländer, der in dieser Angelegenheit forderte: „Aber das ist nicht unsere Entscheidung, sondern die der UEFA.“ Lange Zeit stand auch ein Boykott der irischen Mannschaft im Raum, erst eine Abstimmung innerhalb des Teams schaffte schließlich Klarheit. Torhüter Gavin Bazunu entschied sich dennoch für einen persönlichen Boykott und erklärte seine Beweggründe in einem emotionalen Statement.
Aufgrund der aufgeheizten Stimmung fanden beide Partien auf neutralem Boden statt. „Ich wünsche keiner Nationalmannschaft, dass sie das durchmachen muss, was wir in den vergangenen zwei Wochen durchmachen mussten“, resümierte Hallgrimsson und entschuldige sich dabei für einige Aussagen. Ob sein Appell bei der UEFA auf offene Ohren stößt, wird sich aber erst zeigen.
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