Appell von Irland-Coach: „UEFA muss eingreifen!“

Wie reagiert die UEFA?

Die beiden Nationen sollten künftig nicht mehr gegeneinander spielen, so der Isländer, der in dieser Angelegenheit forderte: „Aber das ist nicht unsere Entscheidung, sondern die der UEFA.“ Lange Zeit stand auch ein Boykott der irischen Mannschaft im Raum, erst eine Abstimmung innerhalb des Teams schaffte schließlich Klarheit. Torhüter Gavin Bazunu entschied sich dennoch für einen persönlichen Boykott und erklärte seine Beweggründe in einem emotionalen Statement.