Unterhose am Kopf: So wurde Butti zum TikTok-Star

Blaue Unterhose als Markenzeichen

Mal gibt er die grantelnde Mutter, dann wieder die Oma oder Hausfrau. Natürlich alles mit ordentlich Dialekt. Viel Verkleidung braucht es dafür oft gar nicht. Eine blaue Unterhose auf dem Kopf reicht bei Butti schon, um aus Johannes die nächste Figur zu machen. Mittlerweile ist genau die sogar zu seinem Markenzeichen geworden.