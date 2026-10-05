Unterhose am Kopf: So wurde Butti zum TikTok-Star

Eine blaue Unterhose auf dem Kopf, tiefster Dialekt und schon wird aus Johannes wieder eine seiner Frauenfiguren. Als „Butti“ macht der Niederösterreicher schon länger TikTok unsicher. Jetzt soll es für den 27-Jährigen aber eine Nummer größer werden: Gemeinsam mit seiner Freundin Sophie zieht er ins „Forsthaus Rampensau“.
Auf TikTok folgen Butti mittlerweile rund 69.000 Menschen, stolze 2,4 Millionen Likes haben seine Videos bereits gesammelt. Und wer sich durch seinen Account scrollt, merkt ziemlich schnell: Besonders gerne schlüpft der Niederösterreicher selbst in weibliche Rollen.
Blaue Unterhose als Markenzeichen
Mal gibt er die grantelnde Mutter, dann wieder die Oma oder Hausfrau. Natürlich alles mit ordentlich Dialekt. Viel Verkleidung braucht es dafür oft gar nicht. Eine blaue Unterhose auf dem Kopf reicht bei Butti schon, um aus Johannes die nächste Figur zu machen. Mittlerweile ist genau die sogar zu seinem Markenzeichen geworden.
Bei den Klischees wird nicht gespart
Ganz ohne Klischees geht das allerdings nicht. Im Gegenteil: Für seine Videos greift Butti teilweise ziemlich tief in die österreichische Stereotypen-Kiste. Die Hausfrau ist grantig, die Mutter nörgelt und die Oma weiß sowieso alles besser.
Natürlich sind die Figuren bewusst überzeichnet. Genau davon leben seine Sketche schließlich. Trotzdem wird dabei schon ziemlich pauschalisiert. Denn so lustig manche Situationen auch sein mögen: Nicht jede österreichische Hausfrau läuft grantelnd und raunzend durchs Leben.
75.000 Follower auf Instagram
Dass sein Schmäh trotzdem bei vielen ankommt, zeigen seine Zahlen. Und TikTok ist längst nicht die einzige Plattform, auf der Butti unterwegs ist. Auch auf Instagram hat er sich mit knapp 75.000 Followern eine ordentliche Community aufgebaut und postet dort ebenfalls seine Klischee-Videos.
Vom Bauernhof ins Reality-TV
Dabei verbringt Johannes sein Leben nicht nur auf Social Media. Der 27-Jährige ist Landwirt und damit abseits seiner Social-Media-Karriere ziemlich bodenständig unterwegs. Jetzt wartet allerdings eine ganz andere Art von Kamera auf ihn.
Im „Forsthaus Rampensau“ zieht Butti gemeinsam mit seiner Freundin Sophie ein und wagt damit seinen ersten großen Reality-TV-Auftritt. Ob dort irgendwann auch die berühmte Unterhose auf dem Kopf ausgepackt wird? Hoffentlich!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.