Messi: Beim Abschied sind Tränen garantiert

Abschied diesmal endgültig

Anders als nach seinem Teamrücktritt vor zehn Jahren wird es diesmal ein endgültiger Abschied sein. „Es war eine Entscheidung, die mir in der Seele wehgetan hat und immer noch wehtut, aber ich verstehe, dass es an der Zeit ist“, hatte Messi Ende August erklärt. Das verlorene WM-Finale und damit der geplatzte Traum einer erfolgreichen Titelverteidigung, dann der Tod seines Vaters Jorge mit gerade 68 Jahren hatten den 39-Jährigen nachdenklich gestimmt und zu dem entscheidenden Schritt mitbewogen.