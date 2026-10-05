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Schleicher und Raser

Das regt die „Krone“-Leser im Straßenverkehr auf

Community
05.10.2026 16:30
Das Fahrverhalten auf Österreichs Straßen sorgt manchmal für blanke Nerven.
Das Fahrverhalten auf Österreichs Straßen sorgt manchmal für blanke Nerven.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Community
Von Community

Ob Schleicher auf der Bundesstraße oder Drängler im Rückspiegel: Der tägliche Verkehr zerrt an den Nerven. Die „Krone“ fragte nach den größten Aufregern im Verkehr: Von chronischen Mittelspurbesetzern und blinkfaulen Lenkern – die Community sparte nicht mit Kritik. Die besten Stimmen aus dem Forum lesen Sie hier.

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Auf der Autobahn: Das ewige Leiden mit der rechten Spur
Auf den Autobahnen des Landes scheint für viele Verkehrsteilnehmer ein ungeschriebenes Gesetz zu herrschen: Rechts fahren ist uncool. Dass das Rechtsfahrgebot kein gut gemeinter Ratschlag, sondern geltende Straßenverkehrsordnung ist, betonen viele verärgerte Pendler. Das sture Blockieren der mittleren oder linken Spur sorgt tagtäglich für stockenden Verkehr und gefährliche Manöver, wie auch die Leser 8647 und FordPerformance schildern.

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Leserkommentare
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8647
Die Links- und Mittelspurfahrer auf den Autobahnen. Glauben auch noch, dass sie im Recht sind, dabei gibt es ein Rechtsfahrgebot. Das sollte die Polizei exekutieren, da könnte man Millionen verdienen.
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FordPerformance
Die Links fahrer auf der Autobahn die alles blockieren,die rechte Spur aber frei ist.
Beim Kreisverkehr nicht Blinken.
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Grundregeln vergessen: Zwischen Rettungsgasse und Blinker-Phobie
Doch es hapert nicht nur an der Spurwahl. Scheinbar simpelste Verkehrsregeln, vom rechtzeitigen Betätigen des Fahrtrichtungsanzeigers bis zum vorausschauenden Fahren im Stau, geraten im Alltag zunehmend in Vergessenheit, wie manche User bedauern.

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werny60
Fremdworte, wie "Reißverschluss-System" und "Rettungsgasse" !
BMW mit ausgebautem Blinker, Audi mit eingebauter Vorfahrt und Mercedes mit Mittelspur-Automatik !
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youknowjack
Fahrer die nicht staufahren können...

Haltet abstand und bleibt wenn möglich in bewegung jedes stopp and go macht den stau schlimmer..

Und drängler die die dann vor einem fahren..

Leute die andere nicht einordnen lassen fahrt bissal langsamer macht eine lücke auf und lasst einen einordnen geben und nehmen...

Fahrer die radfahrer ned sauber ünerholen
Min. 1,5 meter Seitenabstand und blinkt verdammt der hinter euch fahrende möcht ned unwissen in den radfahrer krachen...

Und wenn ihr überholen wollt haltet vorher etwas abstand dann seht ihr auch vorbei und könnt schon vorbeschleunigen

Ich hasse es wenn leute rausziehen und dann erst langsam beschleunigen....
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Frust im Stadtverkehr
Nicht minder hitzig geht es im urbanen Raum zu. Wo Autos, Fahrräder und E-Scooter auf engem Raum aufeinandertreffen, sorgt ein unberechenbares Fahrverhalten für Stress. Dabei geraten nicht nur die Autofahrer in die Kritik:

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max.f2
Leite die in ihrer Fahrweise nicht einschätzbar sind. Abrupte Geschwindigkeitsänderungen und/ oder Richtungsänderung ohne Ankündigung.
Das gilt für alle Teilnehmer am Straßenverkehr. Vom Radler bis zum LKW!
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Jfk1965
War die letzten 4 Tage mit dem Ebike in der Stadt Salzburg unterwegs. Keine einzige ungute Situation mit Autofahrern, dafür gefühlt 50 mit narrischen Scooterfahrern und Kampfradlern.
Lauter Kamikazepiloten, rote Ampeln, Gehsteige, gegen die Einbahnstraße.....abartig!
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Wo reißt Ihnen im täglichen Straßenverkehr der Geduldsfaden? Liegt das Problem für Sie eher bei blockierten Spuren und Dränglern auf der Autobahn oder im alltäglichen Stadtverkehr? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!

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