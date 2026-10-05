Das regt die „Krone“-Leser im Straßenverkehr auf

Auf der Autobahn: Das ewige Leiden mit der rechten Spur

Auf den Autobahnen des Landes scheint für viele Verkehrsteilnehmer ein ungeschriebenes Gesetz zu herrschen: Rechts fahren ist uncool. Dass das Rechtsfahrgebot kein gut gemeinter Ratschlag, sondern geltende Straßenverkehrsordnung ist, betonen viele verärgerte Pendler. Das sture Blockieren der mittleren oder linken Spur sorgt tagtäglich für stockenden Verkehr und gefährliche Manöver, wie auch die Leser 8647 und FordPerformance schildern.



