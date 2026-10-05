Das regt die „Krone“-Leser im Straßenverkehr auf

Ob Schleicher auf der Bundesstraße oder Drängler im Rückspiegel: Der tägliche Verkehr zerrt an den Nerven. Die „Krone“ fragte nach den größten Aufregern im Verkehr: Von chronischen Mittelspurbesetzern und blinkfaulen Lenkern – die Community sparte nicht mit Kritik. Die besten Stimmen aus dem Forum lesen Sie hier.
Auf der Autobahn: Das ewige Leiden mit der rechten Spur
Auf den Autobahnen des Landes scheint für viele Verkehrsteilnehmer ein ungeschriebenes Gesetz zu herrschen: Rechts fahren ist uncool. Dass das Rechtsfahrgebot kein gut gemeinter Ratschlag, sondern geltende Straßenverkehrsordnung ist, betonen viele verärgerte Pendler. Das sture Blockieren der mittleren oder linken Spur sorgt tagtäglich für stockenden Verkehr und gefährliche Manöver, wie auch die Leser 8647 und FordPerformance schildern.
Grundregeln vergessen: Zwischen Rettungsgasse und Blinker-Phobie
Doch es hapert nicht nur an der Spurwahl. Scheinbar simpelste Verkehrsregeln, vom rechtzeitigen Betätigen des Fahrtrichtungsanzeigers bis zum vorausschauenden Fahren im Stau, geraten im Alltag zunehmend in Vergessenheit, wie manche User bedauern.
Frust im Stadtverkehr
Nicht minder hitzig geht es im urbanen Raum zu. Wo Autos, Fahrräder und E-Scooter auf engem Raum aufeinandertreffen, sorgt ein unberechenbares Fahrverhalten für Stress. Dabei geraten nicht nur die Autofahrer in die Kritik:
Wo reißt Ihnen im täglichen Straßenverkehr der Geduldsfaden? Liegt das Problem für Sie eher bei blockierten Spuren und Dränglern auf der Autobahn oder im alltäglichen Stadtverkehr? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!
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