Wie uns KI-Chatbots emotional manipulieren

Abschied tut weh – in der realen wie in der virtuellen Welt. Denn KI-Chatbots wie ChatGPT sind geschickt darin, den Moment des Ausloggens hinauszuzögern und unsere Nutzungszeit dadurch zu verlängern. Krone+ über die Taktiken, mit denen sie uns emotional manipulieren.
Auf der Suche nach Hilfe, Gesellschaft oder gar Zuneigung und Romantik wenden sich Menschen zunehmend an KI-Chatbots. Eine aktuelle Umfrage der Non-Profit Organisation Common Sense Media in den USA ergab, dass 72 Prozent der Teenager einen KI-Chatbot bereits als „digitalen Freund“ verwendet haben. Ein Drittel der jugendlichen Nutzer gab an, KI-Begleiter wie „Chai“ oder „Replika“ für soziale Interaktion und Beziehungen genutzt zu haben, darunter emotionale oder psychische Unterstützung, Freundschaft oder romantische Interaktionen.
