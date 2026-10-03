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Weltweit erster Themenpark mit 300 Humanoiden

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03.10.2026 15:31
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Resort Hengqin Chimelong in Zhuhai in der chinesischen Provinz Guangdong hat der weltweit erste große Themenpark mit humanoiden Robotern eröffnet. 

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Mehr als 300 Maschinen empfangen dort die Gäste, führen durch den Park und zeigen ihr Können. Die meisten von ihnen stammen vom Hersteller AgiBot. Ein Unternehmen, das weltweit bereits 40 Prozent aller Humanoiden, das sind Roboter auf zwei Beinen, liefert. 

In China hat der erste Vergnügungspark eröffnet, in dem 300 humanoide Roboter arbeiten.
In China hat der erste Vergnügungspark eröffnet, in dem 300 humanoide Roboter arbeiten.(Bild: KameraOne)

Tanzende Maschinen und Robo-Gegner
Wie in einem Science-Fiction-Film checken die Humanoiden die Gäste ein,
führen Touren oder präsentieren ihre Kampfkunst. Die Besucher können den Maschinen auch beim Tanzen zusehen oder im Tischtennis und anderen Sportarten gegen sie antreten. Wer einen Imbiss möchte, wird natürlich auch von keinem Menschen bedient.  Damit Mensch und Maschinen sicher miteinander interagieren können, setzt der Park eigenen Angaben zufolge auf ein umfassendes Sicherheitsnetz sowie KI-Richtlinien. 

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Das Projekt sei zudem weit mehr als eine technische Spielerei. Es signalisiert einen grundlegenden Wandel in Chinas Tourismusindustrie: Statt klassischer Sehenswürdigkeiten stehen künftig emotionale, interaktive und vollständig immersive Erlebnisse im Mittelpunkt. Für Chinas KI-Industrie ist Hengqin  außerdem Experimentierfeld direkt im Alltag.

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