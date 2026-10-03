Weltweit erster Themenpark mit 300 Humanoiden

Tanzende Maschinen und Robo-Gegner

Wie in einem Science-Fiction-Film checken die Humanoiden die Gäste ein,

führen Touren oder präsentieren ihre Kampfkunst. Die Besucher können den Maschinen auch beim Tanzen zusehen oder im Tischtennis und anderen Sportarten gegen sie antreten. Wer einen Imbiss möchte, wird natürlich auch von keinem Menschen bedient. Damit Mensch und Maschinen sicher miteinander interagieren können, setzt der Park eigenen Angaben zufolge auf ein umfassendes Sicherheitsnetz sowie KI-Richtlinien.