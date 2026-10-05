Arnautovic verrät: „War schon beim Medizincheck“

Gleich zweimal stand Marko Arnautovic in seiner Karriere vor einem Engagement bei englischen Topklubs. Doch beide Mal platzte der Wechsel am Ende doch noch. Das hat „Arnie“ am Sonntagabend „Arnie“ im „Twitch“-Livestream des deutschen Influencers „Marli“ verraten.
Im Gespräch mit „Marli“ zeigte sich Arnautovic durchaus redefreudig und hat dabei auch verraten, welche zwei großen Transfers in seiner Karriere am Ende doch noch geplatzt sind.
Der Erste liegt dabei schon eine Weile zurück, wie der ÖFB-Rekordmann betont: „Das war noch vor 2010, also bevor ich bei Inter unterschrieben habe. Damals wollte mich Chelsea verpflichten.“
Medizincheck lässt Wechsel platzen
Zum Transfer kam es am Ende aber doch nicht – die Hintergründe verriet Arnautovic auch: „Ich war schon beim Medizincheck. Beim MRT haben sie aber leider herausgefunden, dass ich einen Ermüdungsbruch hatte.“
Und auch ein zweiter Wechsel zu einem englischen Traditionsverein Jahre später kam schließlich nicht zustande. „Das war so rund um meine Bologna-Zeit“, so der Offensivspieler, ehe er schließlich auch den Namen des Klubs nannte: „Manchester United wollte, dass ich bei ihnen einen Vertrag unterschreibe.“ Warum auch dieser Transfer nicht über die Bühne ging, darüber hüllte „Arnie“ dann doch den Mantel des Schweigens.
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