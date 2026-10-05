Arnautovic verrät: „War schon beim Medizincheck“

Und auch ein zweiter Wechsel zu einem englischen Traditionsverein Jahre später kam schließlich nicht zustande. „Das war so rund um meine Bologna-Zeit“, so der Offensivspieler, ehe er schließlich auch den Namen des Klubs nannte: „Manchester United wollte, dass ich bei ihnen einen Vertrag unterschreibe.“ Warum auch dieser Transfer nicht über die Bühne ging, darüber hüllte „Arnie“ dann doch den Mantel des Schweigens.