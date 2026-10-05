Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Reporter Wehrschütz:

„Wahrscheinlich hat Russland den längeren Atem“

Medien
05.10.2026 16:51
ORF-Reporter Christian Wehrschütz (Archivbild) hat vor seinem Abschied aus der Ukraine auf seine ...
ORF-Reporter Christian Wehrschütz (Archivbild) hat vor seinem Abschied aus der Ukraine auf seine jahrzehntelangen Einsätze zurückgeblickt.(Bild: Christoph Matzl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

ORF-Reporter Christian Wehrschütz (64), der Analysen und Reportagen aus der Ukraine liefert, wird Ende des Jahres in Pension gehen. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur APA blickte er jetzt unter anderem auf vergangene Einsätze und die Ängste seiner Familie zurück.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der gebürtige Grazer ist bereits seit den frühen 90er-Jahren beim ORF tätig und seit der Jahrtausendwende Korrespondent. „Ich wollte immer Korrespondent werden und ursprünglich nach Moskau gehen. Das Ironische daran ist: Als es mir dann tatsächlich angeboten wurde, habe ich abgelehnt. Ich wollte die Ukraine und den Balkan nicht aufgeben“, sagt Wehrschütz. Nicht einmal ein Jahr später sei der Krieg in der Ukraine dann ausgebrochen. Zuvor hatte er bereits die Balkankriege (1991-2001) miterlebt.

„Der Mazedonien-Krieg 2001 war noch ein Krieg mit Minen, Scharfschützen, Artillerie. Da konnte ich abschätzen, wo das sichere Hinterland anfängt. Das gibt es im Ukraine-Krieg heute nicht mehr. Wir reden von Todeszonen. Die Ausweitung des Drohnen- und Raketenkrieges auf beiden Seiten hat dazu geführt, dass man immer häufiger zur falschen Zeit am falschen Ort sein könnte“, schildert Wehrschütz. Das mache auch die Berichterstattung „gefährlicher und unberechenbarer“.

Zitat Icon

Der Mazedonien-Krieg 2001 war noch ein Krieg mit Minen, Scharfschützen, Artillerie. Da konnte ich abschätzen, wo das sichere Hinterland anfängt.

ORF-Reporter Christian Wehrschütz

Rakete schlug in Hotel ein
2022 schlug eine Rakete in das Hotel ein, in dem Wehrschütz untergebracht war. „Noch viel dramatischer“ sei der Drohnenangriff auf das Auto von ihm und seinem Team im November 2025 gewesen. „Erst bei dem Vorwort, das meine jüngere Tochter unlängst für mein neues Buch geschrieben hat, ist mir bewusst geworden, wie tiefgreifend die Folgen sind, die derartige Ängste auslösen (...)“, sagt der gebürtige Grazer. Seine Ehefrau und er seien aber der Meinung, dass es für jeden Menschen „eine Lebensuhr“ gebe. „Nehmen Sie das Beispiel Michael Schumacher. Er ist vielfacher Formel 1-Weltmeister. Dann geht er Ski fahren, hat einen Helm auf und fällt mit dem Kopf auf den einzigen Stein, den es dort gibt (...)“, führt Wehrschütz aus.

Zitat Icon

Ich bin nicht Kriegs- oder Krisenreporter geworden.

Wehrschütz

Dennoch freue sich die Familie, dass die Angst wegfalle, wenn er nun mit Jahresende in Pension gehen werde. „Die Situation in der Ukraine wird auch immer unkalkulierbarer (...). Ich bin nicht Kriegs- oder Krisenreporter geworden. Ich bin Korrespondent des ORF, den das Schicksal dahingehend ereilt hat, dass es dort, wohin er entsandt wurde, Kriege gibt (...).“ Diesen Kriegen habe er sich gestellt und so gut wie möglich darüber berichtet. „Ich habe niemals mit dem Gedanken gespielt aufzuhören (...)“, sagt Wehrschütz.

Lesen Sie auch:
Der studierte Jurist und Milizoffizier spricht unter anderem Russisch, Ukrainisch und Serbisch.
Emotionales ORF-Aus
Wehrschütz sagt Belgrad und dem Balkan „Farewell“
30.06.2026
Video zeigt Beschuss
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
08.11.2025
Krone Plus Logo
Wehrschütz auf Urlaub
Wie Soldat: „Mache Stricherlliste bis zur Pension“
13.07.2025

Hat mit Kriegsdauer gerechnet
Sein neues Buch „Heimkehr. Aufbruch in ein unentdecktes Land“, das im November erscheinen wird, handelt über die Erfahrungen am Balkan, in der Ukraine und auch darüber, wie die Familie damit umgeht. Der Journalist, der in wenigen Tagen (am 9. Oktober) seinen 65. Geburtstag feiern wird, hat laut eigenen Angaben mit der langen Kriegsdauer in der Ukraine gerechnet. „Was man nicht in einem oder eineinhalb Jahren löst, wird immer dauerhafter. Es ist ein Abnützungskrieg, ohne dass man derzeit klar sagen kann, wer den längeren Atem hat. Die Wahrscheinlichkeit spricht natürlich für Russland. Das Land ist größer, bevölkerungsreicher, hat die verlässlicheren Verbündeten“, prognostiziert Wehrschütz.

Zu seinen eigenen Plänen für die Pension befragt, hält er fest, dass er wohl noch weitere Bücher schreiben werde. „Priorität hat aber, dass ich meine Bibliothek zusammenräume. Und meine Frau hat schon gesagt, dass ich im Wochenendhaus einiges zu tun habe (...)“, sagt der ORF-Korrespondent. Zudem wolle er mehr Zeit mit seiner Ehefrau, seinen Töchtern und seiner Enkelin verbringen. Ende Oktober wird Wehrschütz bereits die Büroleitung abgeben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Medien
05.10.2026 16:51
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
440.983 mal gelesen
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
160.451 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Burgenland
Keine Ruhe am Seeufer: „Halten das nicht mehr aus“
125.836 mal gelesen
Idylle mit Störgeräuschen: Bewohner der Seehäuser klagen über Lärmbelästigung.
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
6103 mal kommentiert
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1270 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1198 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Mehr Medien
Reporter Wehrschütz:
„Wahrscheinlich hat Russland den längeren Atem“
Firma von Elon Musk
xAI klagte: US-Gericht stoppt KI-Nacktbild-Verbot
Nach Video zu „Gunkl“
Beschimpfungen: „Falter“-Chef klagt rechtes Portal
Mit 81 Jahren
„Benjamin Blümchen“-Sänger Michael Thilo gestorben
Meinung hat Folgen
Proll: Keine Filmförderung wegen falschem Weltbild
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf