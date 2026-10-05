„Wahrscheinlich hat Russland den längeren Atem“

Rakete schlug in Hotel ein

2022 schlug eine Rakete in das Hotel ein, in dem Wehrschütz untergebracht war. „Noch viel dramatischer“ sei der Drohnenangriff auf das Auto von ihm und seinem Team im November 2025 gewesen. „Erst bei dem Vorwort, das meine jüngere Tochter unlängst für mein neues Buch geschrieben hat, ist mir bewusst geworden, wie tiefgreifend die Folgen sind, die derartige Ängste auslösen (...)“, sagt der gebürtige Grazer. Seine Ehefrau und er seien aber der Meinung, dass es für jeden Menschen „eine Lebensuhr“ gebe. „Nehmen Sie das Beispiel Michael Schumacher. Er ist vielfacher Formel 1-Weltmeister. Dann geht er Ski fahren, hat einen Helm auf und fällt mit dem Kopf auf den einzigen Stein, den es dort gibt (...)“, führt Wehrschütz aus.