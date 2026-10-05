Zwischen Tüfteln und Feilen das WM-Limit geholt

Auch die 100 Meter nimmt der mittlerweile 50-Jährige immer wieder gerne in Angriff und ließ seine Konkurrenten hinter sich: „Natürlich liegt mein Fokus auf den 400 Metern. Aber wenn ich an der Startlinie stehe, will ich auch gewinnen“, kam in Geierspichler der innere Wettkämpfer durch. Die Bilanz fällt auch aufgrund des starken Schlussspurts positiv aus: „Ich bin mit dem Abschluss wirklich zufrieden. Es war eine lange Saison. Ich bin froh, dass wir die Wettkampfsaison so positiv abschließen konnten.“