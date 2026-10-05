Zwischen Tüfteln und Feilen das WM-Limit geholt

Thomas Geierspichler beendet seine Saison mit einem Erfolg in Zagreb. Der Anifer sammelte heuer wertvolle Erkenntnisse, die ihm auf dem Weg zu den Paralympics 2028 in Los Angeles helfen sollen.
Der große Fokus liegt weiterhin auf den Paralympics in Los Angeles 2028. So standen in diesem Sommer für Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler nicht die Ergebnisse, sondern primär die Weiterentwicklung am Programm. Denn für einen Start unter den fünf Ringen muss der Rollstuhl, die Handschuhe und insgesamt alles passen. Der Anifer erklärt den Prozess: „Nicht alles hat funktioniert, aber genau darum geht es. Herauszufinden, was funktioniert und was nicht.“
Zwischen dem Tüfteln und Feilen kam der zweifache Paralympics-Sieger (2004 und 2008) beim Saisonabschluss in Zagreb (Kro) sehr gut zurecht. Über 400 Meter (jene Disziplin, die auf dem Weg Richtung Paralympics die zentrale Distanz bleibt) unterbot er deutlich das geforderte WM-Limit für 2027 in Taschkent (Usb).
Auch die 100 Meter nimmt der mittlerweile 50-Jährige immer wieder gerne in Angriff und ließ seine Konkurrenten hinter sich: „Natürlich liegt mein Fokus auf den 400 Metern. Aber wenn ich an der Startlinie stehe, will ich auch gewinnen“, kam in Geierspichler der innere Wettkämpfer durch. Die Bilanz fällt auch aufgrund des starken Schlussspurts positiv aus: „Ich bin mit dem Abschluss wirklich zufrieden. Es war eine lange Saison. Ich bin froh, dass wir die Wettkampfsaison so positiv abschließen konnten.“
Jetzt kann sich der Salzburger nach einer kurzen Erholungsphase auf die Vorbereitung für die WM 2027 freuen. „Mit intensiven Trainingsblöcken werden die Grundlagen gelegt“, weiß Geierspichler.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.