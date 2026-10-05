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Nach Paketsteuer

Amazon und Klarna schaffen beliebte Zahlungsart ab

Wirtschaft
05.10.2026 12:55
Bei Amazon ändert sich nach der Paketsteuer nun auch eine beliebte Zahlungsart.
Bei Amazon ändert sich nach der Paketsteuer nun auch eine beliebte Zahlungsart.(Bild: AFP/ALFREDO ESTRELLA)
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Von krone.at

Kurz nach der Einführung der Paketsteuer bahnt sich bei Amazon bereits die nächste Änderung an. In den kommenden Wochen wird eine bei vielen Kunden beliebte Zahlungsart abgeschafft.

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Mehrere Bestellungen sammeln und am Ende des Monats bezahlen – die Monatsabrechnung gibt es bei Amazon bald nicht mehr. Für Österreich wird die Bezahlmöglichkeit abgeschafft.

Kauf auf Rechnung bleibt
Statt mehrere Einkäufe gesammelt über eine Monatsabrechnung zu begleichen, werden Bestellungen künftig einzeln abgerechnet. Betroffene Kunden werden vorab über die bevorstehende Änderung informiert. Wer die Monatsabrechnung bisher verwendet hat, wird auf den Kauf auf Rechnung umgestellt. Für die Bezahlung bleiben jeweils 14 Tage Zeit.

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Amazon wollte Komplikationen für Kunden vermeiden
Hintergrund sind neue Regeln für Verbraucherkredite, die ab 20. November gelten und auch Zahlungsmodelle für kleinere Beträge stärker regeln. Die Anpassung der bisherigen Monatsabrechnung hätte den Zahlungsprozess für Kunden komplizierter gemacht. „Wir haben uns daher für die Umstellung auf den klassischen Rechnungskauf entschieden, der ein einfachere und transparentere Zahlung ermöglicht“, so das Unternehmen.

Auch bei Klarna kommt Änderung
Die gesetzlichen Änderungen gehen über Amazon hinaus. Auch verschiedene Zahlungsdienstleister bereiten sich auf die neuen Vorgaben vor. Klarna erklärte, zahlreiche Anforderungen wie Bonitätsprüfungen und Transparenz bei Kosten und Bedingungen bereits umgesetzt zu haben. Das bedeutet allerdings nicht, dass Klarnas Funktion „In 30 Tagen zahlen“ aufgrund der neuen Regeln abgeschafft wurde. Dass diese Option zuletzt bei einigen Händlern vorübergehend nicht verfügbar war, führte Klarna auf einen internen Fehler zurück. Dieser sei mittlerweile behoben.

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