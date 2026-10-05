Amazon und Klarna schaffen beliebte Zahlungsart ab

Auch bei Klarna kommt Änderung

Die gesetzlichen Änderungen gehen über Amazon hinaus. Auch verschiedene Zahlungsdienstleister bereiten sich auf die neuen Vorgaben vor. Klarna erklärte, zahlreiche Anforderungen wie Bonitätsprüfungen und Transparenz bei Kosten und Bedingungen bereits umgesetzt zu haben. Das bedeutet allerdings nicht, dass Klarnas Funktion „In 30 Tagen zahlen“ aufgrund der neuen Regeln abgeschafft wurde. Dass diese Option zuletzt bei einigen Händlern vorübergehend nicht verfügbar war, führte Klarna auf einen internen Fehler zurück. Dieser sei mittlerweile behoben.