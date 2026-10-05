Vier Gründe für den Zerfall der Sozialdemokratie

Die Sozialdemokratie in Europa steckt in einer schweren Krise. Nicht nur die Geschehnisse rund um Andreas Babler in der österreichischen SPÖ spiegeln den Zustand der sozialdemokratischen Parteien wider. Teilweise sind die linksorientierten Parteien sogar schon aus den Parlamenten ihrer Länder geflogen.
Dass die unrühmlichen Geschehnisse in der SPÖ rund um den schrittweisen Rückzug von Andreas Babler der österreichischen Sozialdemokratie in den kommenden Umfragen kein Plus bescheren wird, steht wohl außer Frage. Dass die SPÖ als Kraft der linken Mitte in Europa nicht alleine am absteigenden Ast sitzt, ist ebenso Fakt. Fast am gesamten Kontinent haben – mit einigen wenigen Ausnahmen – die sozialdemokratischen Parteien samt ihren Fusionspartnern gewaltig zu kämpfen.
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