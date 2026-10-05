Notparlament soll Mieterschutz absegnen

Gab schon 2023 Neuwahlen

Es ist nicht das erste Mal, dass Spaniens Regierungschef Neuwahlen ausruft. Das war bereits 2023 nach verlorenen Lokal- und Regionalwahlen seiner Partei der Fall. Die konservative Partei Partido Popular (PP) gewann damals. Doch die PP konnte nicht allein regieren, und auch mit der rechtspopulistischen Partei VOX reichte es nicht zu einer Mehrheit im Parlament. Sánchez, dessen Partei 2023 nur zweitstärkste Kraft wurde, blieb daraufhin an der Macht. Denn ihm gelang es, Regionalparteien zu überzeugen, eine von ihm geführte Minderheitsregierung mit dem linken Bündnis Sumar zu unterstützen.