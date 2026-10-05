Tiroler SPÖ auf Linie, Dornauer sieht Geiselhaft

Dieselben, die Dornauer politisch beerdigten wollten

Wie stuft Parteirebell Georg Dornauer die aktuellen Entwicklungen ein? Blutet ihm auch das Herz, so wie Bundeskanzler a. D. Franz Vranitzky? „Das grad nicht“, sagt Schorsch, „aber verantwortlich sind in Stadt, Land und Bund jene Protagonisten, die mich damals binnen 48 Stunden beerdigen wollten. Diese nehmen die Partei bis zum heutigen Tag in Geiselhaft und führen sie konsequent weiter auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit“, erklärte Ex-Parteichef Georg Dornauer auf Anfrage der „Krone“.