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„Bableristen“ voran

Tiroler SPÖ auf Linie, Dornauer sieht Geiselhaft

Tirol
05.10.2026 17:00
Philip Wohlgemuth unterstützt den schrittweisen Rückzug von Parteichef Andreas Babler.
Philip Wohlgemuth unterstützt den schrittweisen Rückzug von Parteichef Andreas Babler.(Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Tirols SPÖ-Chef Philip Wohlgemuth begrüßt die personelle und inhaltliche Neuausrichtung der Partei, wie sie am Sonntag bei einem Treffen in Wien beschlossen worden ist. Sein Vorgänger Georg Dornauer ist da anderer Meinung. 

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„Es war wichtig und überfällig, dass wir am Sonntag Klarheit geschaffen haben“, erklärt Tirols LHStv. Philip Wohlgemuth zum Teilrückzug von Vizekanzler Andreas Babler, den er in Wien erste Reihe fußfrei mitverfolgt hat.

Volle Unterstützung für den Kurs
„Die Bundesländer haben gemeinsam mit dem Bund, den SPÖ-Frauen und der Gewerkschaft Verantwortung übernommen und einen geordneten Übergang sowie eine personelle und inhaltliche Neuausrichtung vereinbart“, sagte Wohlgemuth tags darauf am Montag.

Zitat Icon

Ich wurde trotz Berufung meinerseits konsequent ausgeschlossen. Mit freundlicher Rechtsunterstützung aus Wien.

Freier Abgeordneter Georg Dornauer

Marterbauer soll Vorsitz übernehmen
Er begrüße „ausdrücklich, dass Markus Marterbauer als Vizekanzler Verantwortung übernehmen wird, er hat meine volle Unterstützung und Loyalität“. Klarer Wunsch der SP Tirol sei es, „dass Marterbauer den Parteivorsitz übernimmt“.

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20.04.2026

Dieselben, die Dornauer politisch beerdigten wollten
Wie stuft Parteirebell Georg Dornauer die aktuellen Entwicklungen ein? Blutet ihm auch das Herz, so wie Bundeskanzler a. D. Franz Vranitzky? „Das grad nicht“, sagt Schorsch, „aber verantwortlich sind in Stadt, Land und Bund jene Protagonisten, die mich damals binnen 48 Stunden beerdigen wollten. Diese nehmen die Partei bis zum heutigen Tag in Geiselhaft und führen sie konsequent weiter auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit“, erklärte Ex-Parteichef Georg Dornauer auf Anfrage der „Krone“.  

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