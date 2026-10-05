US-Bomber von britischem Stützpunkt zurückbeordert

„Wir können nun bestätigen, dass alle US-Bomber, die auf dem Stützpunkt RAF Fairford stationiert waren, wieder an ihre Heimatstützpunkte in den Vereinigten Staaten zurückgekehrt sind“, teilte ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums am Sonntag auf Anfrage mit. Aus Gründen der operativen Sicherheit habe das Ressort zuvor „Bewegungen unserer Ressourcen und Streitkräfte nicht in Echtzeit“ kommentieren können, hieß es weiter. US-Außenminister Marco Rubio stellte aber einen direkten Zusammenhang zwischen dem Vorfall nahe der Basis und der Entfernung der Bomber der Typen B-1, B-2 und B-52 in Abrede. „Neue Flieger kommen, alte werden ersetzt“, hieß es am Montag in einer Stellungnahme des Ministers. Rubio brachte auch das Vertrauen seiner Regierung in die britischen Sicherheitsvorkehrungen auf Stüzpunkten und generell.