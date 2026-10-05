Grabhers Ausflug auf Hartplatz wurde zum Kurztrip

Nach ihrem Turniersieg beim WTA-125-Turnier vorletzte Woche in Tolentino hatte Julia Grabher ihr Antreten beim Hartplatzturnier im türkischen Adana noch abgesagt. Eine Woche später versuchte die 30-Jährige ihr Glück in der anatolischen Schwarzmeer-Metropole Samsun – allerdings vergeblich.
„Natürlich hätte ich es vorgezogen, auf Sand zu bleiben, aber der Kalender hat mir eigentlich keine andere Möglichkeit gelassen“, erklärt Julia Grabher ihren Trip zum WTA-125-Hartplatzturnier nach Samsun (Tur) – der für die Dornbirnerin schlussendlich zum Kurztrip wurde.
0:2 im Head-to-Head
Verantwortlich dafür: Dalma Galfi (WTA-Nr. 150). Wie schon im ersten Duell mit der 28-jährigen Ungarin, das im Mai auf Sand in der Qualifikation für das Masters in Rom stattfand, musste sich Grabher auch in der Türkei in zwei Sätzen geschlagen geben: 3:6 und 4:6 nach 106 Minuten.
Breakchancen ausgelassen
Nachdem die Nummer 99 der Welt in Satz eins ihr Service zum 3:5 abgeben musste, vergab sie in Satz zwei bei 1:0 bzw. 2:1 jeweils eine Möglichkeit, der Ungarin den Aufschlag abzunehmen. Die machte es besser und nutzte ihre erste Breakchance, um auf 5:4 zu stellen und in der Folge auszuservieren.
Über „Malle“ nach Südamerika
Damit kann sich Julia, die vorige Woche bei Günter Bresnik in Wien trainiert hatte, ganz auf ihren „heißen Herbst“ konzentrieren. Der startet bereits nächste Woche mit dem 125er-Turnier auf Mallorca. Danach geht es weiter nach Brasilien, wo ab 26. Oktober ein Antreten beim 125er in Curitiba geplant ist. Dort hat Grabher viele Punkte zu verteidigen, ist es doch das Nachfolgeturnier von Florianipolis, wo sie im Vorjahr den Titel holen konnte.
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