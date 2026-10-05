Grabhers Ausflug auf Hartplatz wurde zum Kurztrip

Über „Malle“ nach Südamerika

Damit kann sich Julia, die vorige Woche bei Günter Bresnik in Wien trainiert hatte, ganz auf ihren „heißen Herbst“ konzentrieren. Der startet bereits nächste Woche mit dem 125er-Turnier auf Mallorca. Danach geht es weiter nach Brasilien, wo ab 26. Oktober ein Antreten beim 125er in Curitiba geplant ist. Dort hat Grabher viele Punkte zu verteidigen, ist es doch das Nachfolgeturnier von Florianipolis, wo sie im Vorjahr den Titel holen konnte.