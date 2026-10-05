NEOS-Chefin fordert von SPÖ „klare Verhältnisse“

Tirols Landeshauptmann will „eigenen Weg“ gehen

Nicht sehr angetan zeigte sich auchs Tirols ÖVP-Chef, Landeshauptmann Anton Mattle von den Vorgängen. Die Diskussion würde ihn darin bestärken, dass „Tirol seinen eigenen Weg geht und sich von der Bundespolitik emanzipiert“, meinte Mattle. Man konzentriere sich darauf, „Tirol nach vorne zu bringen“ statt „Personaldebatten zu kommentieren“. Der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Vorarlbergs Markus Wallner (ÖVP), hatte schon vor der Entscheidung Bablers gemeint, die Vorsitz-Diskussionen in der SPÖ würden der Koalition nicht helfen.