„Russisches Amazon“ steht weiterhin unter Beschuss

In der Ukraine und Russland hat es in der Nacht auf Freitag erneut gegenseitige Angriffe gegeben. Ein Logistikzentrum des führenden russischen Online-Händlers Wildberries geriet in der Millionenstadt Jekaterinburg am Ural nach einem Angriff in Brand.
Ein russischer Drohnenangriff löste wiederum in Balakija, in der ostukrainischen Region Charkiw, ein Feuer in den Lagerhallen eines Agrarunternehmens aus.
Russland hat nach eigenen Angaben erneut Frachtschiffe mit Rüstungsgütern für das ukrainische Militär angegriffen. Drei Schiffe seien im Schwarzen Meer getroffen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die russischen Streitkräfte greifen verstärkt Frachter an, die nach Darstellung Russlands militärische Güter in die Ukraine bringen. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben nicht.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Donnerstag den von russischen Angriffen betroffenen Landwirten Unterstützung zugesagt. Moskau greift verstärkt landwirtschaftliche Exportanlagen und Handelsschiffe in der Schwarzmeerregion der Ukraine an. Die Ukraine wehrt sich seit bereits viereinhalb Jahren gegen eine russische Invasion.
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