Patriots-Ikone kickt höchstes Field Goal der Welt

„Schnee gehört dazu“

„Schnee gehört zu meiner Zeit bei den Patriots dazu“, erklärte Adam Vinatieri. „Aber auf 3.449,64 Metern ein Field Goal zu schießen, ist etwas völlig anderes als alles, was ich aus der NFL kenne. Die Höhe merkst du bei jedem Atemzug, dein Puls ist anders, dein Rhythmus ist anders und niemand kann dir vorher genau sagen, wie sich das auf den Kick auswirkt, weil es eben noch keiner gemacht hat. Dass wir unter diesen Bedingungen den Weltrekord aufstellen konnten, macht mich sehr stolz. Das ist ganz sicher eines der besondersten Field Goals, die ich je erzielt habe.“