Patriots-Ikone kickt höchstes Field Goal der Welt

Die New England Patriots, sechsmaliger Super-Bowl-Champion, haben einen neuen Weltrekord aufgestellt! Auf 3.449,64 Metern Höhe verwandelte Kicker-Legende Adam Vinatieri mithilfe von Ex-Bayern-Star Giovane Elber in den Schweizer Alpen das höchste Field Goal der Welt.
Wie es dazu kam?
Die New England Patriots haben eine besondere Beziehung zu Schnee und spektakulären Field Goals: 1982 räumte im Schneesturm von Foxborough ein Schneepflug eigens einen Streifen frei, damit Kicker John Smith ein 33-Yard-Field-Goal treffen konnte.
Schwierigster Kicks in der NFL-Geschichte
Zwanzig Jahre später, im Playoff-Spiel gegen die Raiders, traf Adam Vinatieri bei dichtem Schneetreiben aus 45 Yards zum Ausgleich und kickte später den Game-Winner. Das 45-Yard-Field-Goal gilt bis heute als einer der schwierigsten Kicks in der Geschichte der NFL und trug maßgeblich dazu bei, dass die Patriots ihren ersten Super-Bowl-Titel in der Geschichte des Teams gewinnen konnten. Jetzt stand derselbe Mann im Schnee des Jungfraujochs, um einen ganz besonderen Kick zu wagen und damit erneut Geschichte zu schreiben.
„Schnee gehört dazu“
„Schnee gehört zu meiner Zeit bei den Patriots dazu“, erklärte Adam Vinatieri. „Aber auf 3.449,64 Metern ein Field Goal zu schießen, ist etwas völlig anderes als alles, was ich aus der NFL kenne. Die Höhe merkst du bei jedem Atemzug, dein Puls ist anders, dein Rhythmus ist anders und niemand kann dir vorher genau sagen, wie sich das auf den Kick auswirkt, weil es eben noch keiner gemacht hat. Dass wir unter diesen Bedingungen den Weltrekord aufstellen konnten, macht mich sehr stolz. Das ist ganz sicher eines der besondersten Field Goals, die ich je erzielt habe.“
Der offizielle „Guinness World Rekord“ ist zugleich der Start des Countdowns nach München, weshalb der FC Bayern-Markenbotschafter Giovane Elber den Weltrekord begleitete und Vinatieri vor Ort unterstützte.
Am 15. November treffen die New England Patriots in der Allianz Arena auf die Detroit Lions. Das betonte auch Sebastian Vollmer, der mit auf dem Jungfraujoch – Top of Europe dabei war und mit den Patriots zwei Super Bowls gewann. „Im Schnee macht den Patriots keiner etwas vor“, sagte Vollmer. „Das hat Adam hier oben noch einmal gezeigt. Und einen starken Auftakt mit Blick auf München gesetzt: Munich, here we come.“
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