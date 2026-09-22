Junge Menschen grüßen genauso oft wie ältere

Griaß di“ werde besonders gegenüber Bekannten aus demselben Ort verwendet, und auch das „Pfiat di“ habe sich als Abschiedsformel in den ländlichen Regionen – vor allem im Westen – gut gehalten. „Servus“ wird inzwischen eher selten verwendet und nur als Begrüßung. In manchen Regionen Vorarlbergs und Tirols nutzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer „Heil“ oder „Heile“. So werden aber meist nur jene begrüßt, die aus derselben Region kommen.