Katja Burkard sagt überraschend ihre Tour ab

Geld für Tickets soll zurückkommen

Besonders leid tut die endgültige Absage Burkard zufolge gegenüber den Menschen, die bereits Karten gekauft hatten. „Das tut mir sehr, sehr leid für alle, die sich mit mir auf diesen Abend gefreut haben“, erklärt die Moderatorin. Gleichzeitig versichert sie den Ticketkäufern, dass sie ihr Geld zurückerhalten. Ein Teil habe die Rückerstattung bereits bekommen, alle anderen würden das Geld ebenfalls zurückbekommen.