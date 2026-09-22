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„Hoffe, ihr versteht“

Katja Burkard sagt überraschend ihre Tour ab

Society International
22.09.2026 23:23
RTL-Moderatorin Katja Burkard wollte mit ihrer ersten eigenen Bühnenshow durchstarten.
RTL-Moderatorin Katja Burkard wollte mit ihrer ersten eigenen Bühnenshow durchstarten.(Bild: ORF_RTL_BR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was mit großer Vorfreude begann, endet nun bereits vor dem ersten Auftritt: Katja Burkard hat ihre geplante Comedy-Tour „No more bullshit – Warum Älterwerden auch lustig ist“ abgesagt. Die RTL-Moderatorin erklärt in einer Instagram-Story, warum sie nach der Verschiebung der Termine nicht mehr auf der Bühne stehen möchte.

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„Seitdem ich das verschoben hatte, ist bei mir innerlich der Wurm drin“, erklärt die 61-Jährige. Sie habe lange darüber nachgedacht, das Programm trotzdem noch auf die Bühne zu bringen. Letztlich habe sie jedoch auf ihr Bauchgefühl gehört und „den Stecker gezogen“.

Ursprünglich hätte Burkards erste eigene Bühnenshow im Mai und Juni 2026 stattfinden sollen. Das Projekt hatte sie Ende 2025 angekündigt. Damals sollte es noch „60 ist das neue 60“ heißen. Inhaltlich wollte die Moderatorin einen persönlichen und humorvollen Blick auf das Älterwerden werfen.

Humor abseits des klassischen Ratgeberabends
Themen sollten unter anderem Hormone, Wechseljahre, Beziehungen und die Veränderungen im Leben jenseits der 60 sein. Burkard wollte dabei ausdrücklich keinen klassischen Ratgeberabend gestalten, sondern ihre eigenen Erfahrungen und Beobachtungen humorvoll aufgreifen.

Dann kam es zur Verschiebung: Im März starb Burkards Mutter Elfriede im Alter von 92 Jahren. Burkard erklärte damals, dass ihr die Kraft fehle, an ihrem Programm zu arbeiten und gleichzeitig auf der Bühne lustig zu sein.

Für 2027 wurden deshalb Ersatztermine angesetzt. Geplant waren Auftritte unter anderem in Berlin, Mönchengladbach, Köln und Hamburg. Nun finden auch diese Termine nicht statt.

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Geld für Tickets soll zurückkommen
Besonders leid tut die endgültige Absage Burkard zufolge gegenüber den Menschen, die bereits Karten gekauft hatten. „Das tut mir sehr, sehr leid für alle, die sich mit mir auf diesen Abend gefreut haben“, erklärt die Moderatorin. Gleichzeitig versichert sie den Ticketkäufern, dass sie ihr Geld zurückerhalten. Ein Teil habe die Rückerstattung bereits bekommen, alle anderen würden das Geld ebenfalls zurückbekommen.

Auch dem Team hinter der Produktion spricht Burkard ihren Dank aus. Die Autoren und weiteren Beteiligten hätten viel Zeit und „viel Herzblut“ in das Projekt gesteckt. Ob die Moderatorin irgendwann doch noch einen neuen Anlauf auf der Bühne wagt, bleibt offen. Abschließend erklärt sie: „Aber irgendwie soll es gerade nicht sein. Ich hoffe, ihr versteht das.“

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