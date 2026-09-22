Zadrazil mit Bayern-Frauen nur 2:2 gegen Man City

Die Münchnerinnen lagen nach einem Tor von Giulia Gwinn sowie einem Eigentor nach 28 Minuten 2:0 voran. Beth Mead kurz vor der Pause sowie Carlotta Wamser im Finish (86.) glichen für City aber aus. Zadrazil kam ab der 70. Minute zum Einsatz, Dunst und Naschenweng saßen auf der Bank.