Zadrazil mit Bayern-Frauen nur 2:2 gegen Man City

Sarah Zadrazil, Barbara Dunst und Katharina Naschenweng haben sich mit den Fußballerinnen des FC Bayern zum Start in die neue Champions League mit einem 2:2 gegen Manchester City begnügen müssen.
Die Münchnerinnen lagen nach einem Tor von Giulia Gwinn sowie einem Eigentor nach 28 Minuten 2:0 voran. Beth Mead kurz vor der Pause sowie Carlotta Wamser im Finish (86.) glichen für City aber aus. Zadrazil kam ab der 70. Minute zum Einsatz, Dunst und Naschenweng saßen auf der Bank.
Nach dem ersten Double der Vereinsgeschichte in der vergangenen Saison wollen die Bayern-Frauen in Europa den nächsten Schritt machen. Die Halbfinalistinnen der vergangenen Saison treffen in der Ligaphase noch auf den FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Benfica Lissabon und Austria Wien.
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