Prinzessin Kate bringt Tom Cruise zum Strahlen!

Großer Glamour-Auftritt in London: Bei der Weltpremiere von Tom Cruise‘ neuem Film „Digger“ zog Prinzessin Kate in einer fließenden lilafarbenen Abendrobe auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich! Und sie brachte vor allem Hauptdarsteller Cruise zum Dauerstrahlen.
Der Hollywoodstar begrüßte Kate und Prinz William herzlich und schwärmte schon vorab: „Ich liebe die beiden einfach. Sie sind wundervolle Menschen.“
Das Thronfolgerpaar kennt Cruise bereits seit der London-Premiere von „Top Gun: Maverick“ im Jahr 2022. Nun trafen die Royals erneut auf den Hollywoodstar – diesmal bei einem ganz besonderen Anlass.
Unterstützung der Film- und Fernsebranche
Die Veranstaltung war nämlich weit mehr als eine gewöhnliche Filmpremiere. „Digger“ wurde als Royal Film Performance zugunsten der Film and TV Charity ausgewählt. Die Organisation unterstützt Beschäftigte der britischen Film- und Fernsehbranche.
Die Prinzessin von Wales erschien in einem fließenden, lilafarbenen Abendkleid von Star-Designerin Jenny Packham. Das traumhafte Modell mit tiefem V-Ausschnitt und weiten Ärmeln stammt zwar bereits aus dem Jahr 2016, wirkte aber aktueller denn je. Dazu kombinierte Kate eine lange Halskette mit herzförmigem Anhänger sowie elegante Perlenohrringe.
Prinz William zeigte sich in einem dunklen Samt-Smoking mit Fliege und weißem Einstecktuch von seiner gewohnt stilvollen Seite.
Tom Cruise schwärmt von den Royals
Für Hollywood-Superstar Tom Cruise war der royale Besuch eine besondere Freude. Schon vor der Ankunft der Waleses zeigte sich der Schauspieler begeistert: „Ich liebe die beiden einfach. Sie sind wundervolle Menschen und ich habe großen Respekt vor ihnen.“
Seit Jahren befreundet
Die Verbindung zwischen Cruise und dem Thronfolger besteht bereits seit mehreren Jahren. Unter anderem engagierten sich beide für die London Air Ambulance. Über Prinz William sagte der Schauspieler einmal: „Wir haben vieles gemeinsam. Wir lieben beide England. Wir sind beide Piloten. Und wir lieben beide das Fliegen.“
Cruise bekam bei der Gala hochkarätige Unterstützung. Neben ihm stehen unter anderem Oscar-Preisträger Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg und Jesse Plemons vor der Kamera. Auch Emma D’Arcy und Sophie Wilde gehören zum Ensemble.
Gedreht und fertiggestellt wurde „Digger“ in Großbritannien. Genau deshalb sei es für das Filmteam besonders passend, den Film dort erstmals einem Publikum zu zeigen, erklärten Cruise, Iñárritu und Produzentin Mary Parent im Vorfeld der Premiere.
Im Film spielt Cruise einen mächtigen Öl-Milliardär, der eine Umweltkatastrophe auslöst und anschließend behauptet, nur er selbst könne die Welt noch retten.
Doch an diesem Abend sprach man nicht nur über den Film. Vor allem Prinzessin Kate sorgte mit ihrem strahlenden Auftritt für einen der glamourösesten Royal-Momente des Jahres. Keine Spur vom Sussex-Wirbel, oder den Provokationen von Onkel Charles Spencer.
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