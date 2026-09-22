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Royaler Glamour

Prinzessin Kate bringt Tom Cruise zum Strahlen!

Royals
22.09.2026 21:25
Prinzessin Kate und Tom Cruise bei der Premiere seines neuen Films „Digger“ in London. Die ...
Prinzessin Kate und Tom Cruise bei der Premiere seines neuen Films „Digger“ in London. Die Prinzessin kam spät, war aber eindeutig der wichtigste Gast des Superstars.(Bild: AP/Scott Garfitt)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Großer Glamour-Auftritt in London: Bei der Weltpremiere von Tom Cruise‘ neuem Film „Digger“ zog Prinzessin Kate in einer fließenden lilafarbenen Abendrobe auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich! Und sie brachte vor allem Hauptdarsteller Cruise zum Dauerstrahlen. 

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Der Hollywoodstar begrüßte Kate und Prinz William herzlich und schwärmte schon vorab: „Ich liebe die beiden einfach. Sie sind wundervolle Menschen.“

Tom Cruise begrüßte Kate mit Wangenküssen.
Tom Cruise begrüßte Kate mit Wangenküssen.(Bild: AFP/GEOFF PUGH)
Cruise im Gespräch mit Prinzessin Kate und Prinz William
Cruise im Gespräch mit Prinzessin Kate und Prinz William(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Das Thronfolgerpaar kennt Cruise bereits seit der London-Premiere von „Top Gun: Maverick“ im Jahr 2022. Nun trafen die Royals erneut auf den Hollywoodstar – diesmal bei einem ganz besonderen Anlass. 

Unterstützung der Film- und Fernsebranche
Die Veranstaltung war nämlich weit mehr als eine gewöhnliche Filmpremiere. „Digger“ wurde als Royal Film Performance zugunsten der Film and TV Charity ausgewählt. Die Organisation unterstützt Beschäftigte der britischen Film- und Fernsehbranche. 

Die Prinzessin von Wales erschien in einem fließenden, lilafarbenen Abendkleid von ...
Die Prinzessin von Wales erschien in einem fließenden, lilafarbenen Abendkleid von Star-Designerin Jenny Packham.(Bild: AP/Scott Garfitt)

Die Prinzessin von Wales erschien in einem fließenden, lilafarbenen Abendkleid von Star-Designerin Jenny Packham. Das traumhafte Modell mit tiefem V-Ausschnitt und weiten Ärmeln stammt zwar bereits aus dem Jahr 2016, wirkte aber aktueller denn je. Dazu kombinierte Kate eine lange Halskette mit herzförmigem Anhänger sowie elegante Perlenohrringe.

Zur Halskette kombinierte Kate ihre eleganten Perlenohrringe.
Zur Halskette kombinierte Kate ihre eleganten Perlenohrringe.(Bild: AP/Scott Garfitt)

Prinz William zeigte sich in einem dunklen Samt-Smoking mit Fliege und weißem Einstecktuch von seiner gewohnt stilvollen Seite.

Prinz William zeigte sich in einem dunklen Samt-Smoking mit Fliege und weißem Einstecktuch von ...
Prinz William zeigte sich in einem dunklen Samt-Smoking mit Fliege und weißem Einstecktuch von seiner gewohnt stilvollen Seite.(Bild: AP/Geoff Pugh/)

Tom Cruise schwärmt von den Royals
Für Hollywood-Superstar Tom Cruise war der royale Besuch eine besondere Freude. Schon vor der Ankunft der Waleses zeigte sich der Schauspieler begeistert: „Ich liebe die beiden einfach. Sie sind wundervolle Menschen und ich habe großen Respekt vor ihnen.“

Cruise begrüßte Prinzessin Kate besonders herzlich.
Cruise begrüßte Prinzessin Kate besonders herzlich.(Bild: AFP/GEOFF PUGH)
Freilich ließ er es sich nicht nehmen, die Prinzessin selbst zu ihrem Platz zu begleiten.
Freilich ließ er es sich nicht nehmen, die Prinzessin selbst zu ihrem Platz zu begleiten.(Bild: AP/Scott Garfitt)
Prinzessin Kate und Prinz William im Gespräch mit Tom Cruise und Regisseur Alejandro Gonzalez ...
Prinzessin Kate und Prinz William im Gespräch mit Tom Cruise und Regisseur Alejandro Gonzalez Inarritu(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Seit Jahren befreundet
Die Verbindung zwischen Cruise und dem Thronfolger besteht bereits seit mehreren Jahren. Unter anderem engagierten sich beide für die London Air Ambulance. Über Prinz William sagte der Schauspieler einmal: „Wir haben vieles gemeinsam. Wir lieben beide England. Wir sind beide Piloten. Und wir lieben beide das Fliegen.“

Star-Auflauf in London: Zur Weltpremiere von „Digger“ versammelte sich die hochkarätige ...
Star-Auflauf in London: Zur Weltpremiere von „Digger“ versammelte sich die hochkarätige Besetzung auf dem roten Teppich am Leicester Square. Mit dabei waren unter anderem Tom Cruise, Sandra Hüller, Riz Ahmed, Jesse Plemons und Emma D’Arcy, die gemeinsam für Blitzlichtgewitter und Hollywood-Glamour sorgten.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Cruise bekam bei der Gala hochkarätige Unterstützung. Neben ihm stehen unter anderem Oscar-Preisträger Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg und Jesse Plemons vor der Kamera. Auch Emma D’Arcy und Sophie Wilde gehören zum Ensemble.

Prinzessin Kate im Gespräch mit John Goodman
Prinzessin Kate im Gespräch mit John Goodman(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Gedreht und fertiggestellt wurde „Digger“ in Großbritannien. Genau deshalb sei es für das Filmteam besonders passend, den Film dort erstmals einem Publikum zu zeigen, erklärten Cruise, Iñárritu und Produzentin Mary Parent im Vorfeld der Premiere.

Prinz William und Prinzessin Kate bei der Filmpremiere
Prinz William und Prinzessin Kate bei der Filmpremiere(Bild: AP/Scott Garfitt)

Im Film spielt Cruise einen mächtigen Öl-Milliardär, der eine Umweltkatastrophe auslöst und anschließend behauptet, nur er selbst könne die Welt noch retten.

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Doch an diesem Abend sprach man nicht nur über den Film. Vor allem Prinzessin Kate sorgte mit ihrem strahlenden Auftritt für einen der glamourösesten Royal-Momente des Jahres. Keine Spur vom Sussex-Wirbel, oder den Provokationen von Onkel Charles Spencer.

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