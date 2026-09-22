Prinzessin Kate bringt Tom Cruise zum Strahlen!

Seit Jahren befreundet

Die Verbindung zwischen Cruise und dem Thronfolger besteht bereits seit mehreren Jahren. Unter anderem engagierten sich beide für die London Air Ambulance. Über Prinz William sagte der Schauspieler einmal: „Wir haben vieles gemeinsam. Wir lieben beide England. Wir sind beide Piloten. Und wir lieben beide das Fliegen.“