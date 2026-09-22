Rauch an Bord: Flugzeug musste wieder umkehren

Der Flieger sei schließlich normal gelandet. Die Passagierinnen und Passagiere konnten die mobile Treppe auf dem Rollfeld verlassen. Ungefähr 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettung waren vor Ort. Nach zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Zwei Passagiere wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Laut der Feuerwehr Düsseldorf wurde aber niemand verletzt.