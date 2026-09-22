Landung in Düsseldorf
Rauch an Bord: Flugzeug musste wieder umkehren
Am Dienstagnachmittag ist an Bord eines Eurowings-Flugzeugs eine leichte Rauchentwicklung festgestellt worden. Die Maschine war erst kurz zuvor gestartet und drehte vorsorglich wieder nach Düsseldorf um. Zwei Passagiere wurden zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Das Flugzeug mit 144 Passagierinnen und Passagieren war am Dienstagnachmittag in Richtung Birindisi (Italien) unterwegs, wie ein Sprecher von Eurowings mitteilte. Als leichter Rauch in der Kabine bemerkt worden sei, habe das Flugpersonal vorsorglich umgedreht.
Der Flieger sei schließlich normal gelandet. Die Passagierinnen und Passagiere konnten die mobile Treppe auf dem Rollfeld verlassen. Ungefähr 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettung waren vor Ort. Nach zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Zwei Passagiere wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Laut der Feuerwehr Düsseldorf wurde aber niemand verletzt.
Die Maschine stand zeitweise auf der Südbahn, daher wurde der weitere Flugverkehr über die Nordbahn abgewickelt.
Ursache noch unklar
Am Dienstagabend war die Ursache noch unklar. Das Flugzeug werde technisch untersucht, sagte der Eurowings-Sprecher. Die Sicherheit der Passagierinnen und Passagiere habe oberste Priorität und sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen.
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