Diagnose Kreuzbandriss: „Es war ein Schock!“

Legionär Felix Strauss fällt mit einer schweren Knieverletzung mehrere Monate aus. Den Salzburger hat die Diagnose mental getroffen: „Fußball ist dein Lebensinhalt genommen, der dir die nächsten Monate genommen wird.“
„Vor mir hat es schon einige getroffen und auch nach mir wird es einige treffen. Jetzt bin ich einer davon.“ Fußballprofi Felix Strauss musste Dienstag die Diagnose Kreuzbandriss und Meniskusverletzung verdauen. Damit fehlt er seinem Klub Jahn Regensburg mehrere Monate. „Für uns als Fußballer ist das sowieso bitter. Es ist dein Lebensinhalt, wofür wir täglich aufstehen, und das wird dir die nächsten Monate genommen“, hat es den Innenverteidiger, der in dieser Saison auch Kapitän der Jahn-Elf ist, schwer getroffen. „Es war ein Schock“, sagt der Tennengauer ehrlich. Passiert ist die Verletzung im Drittliga-Spiel gegen Stuttgart II am Samstag kurz nach der Halbzeitpause.
Freitag wird er in Regensburg operiert. Danach folgt eine monatelange Rehaphase. Für den 25-Jährigen ist es die zweite schwere Verletzung in seiner Karriere. Als er noch in der Red Bull Akademie spielte, erlitt er einen knöchernen Ausriss im Hüftbeuger, stand damals ganze neun Monate nicht am grünen Rasen. „Das gehört leider dazu“, weiß er um das Berufsrisiko eines Profifußballers.
Strauss erhielt nach Verletzung Tausende Nachrichten
Als er die schwere Verletzung öffentlich machte, explodierte sein Handy förmlich. „Ich habe über tausend Nachrichten und zig Anrufe“, schildert der Publikumsliebling des bayerischen Drittliga-Klubs.
Sportlich wird er Regensburg in den kommenden Monaten als Führungsspieler und Leistungsträger definitiv fehlen. Ohnehin läuft es in der neuen Saison noch nicht nach Wunsch. Nach sieben Spieltagen belegt man nur Rang 18 von 20 Teams, hat außerdem nur fünf Punkte am Konto. Kapitän Strauss verspricht: „Ich werde bei jedem Spiel mitfiebern und die Mannschaft und den gesamten Verein bestmöglich unterstützen.“
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