Diagnose Kreuzbandriss: „Es war ein Schock!“

„Vor mir hat es schon einige getroffen und auch nach mir wird es einige treffen. Jetzt bin ich einer davon.“ Fußballprofi Felix Strauss musste Dienstag die Diagnose Kreuzbandriss und Meniskusverletzung verdauen. Damit fehlt er seinem Klub Jahn Regensburg mehrere Monate. „Für uns als Fußballer ist das sowieso bitter. Es ist dein Lebensinhalt, wofür wir täglich aufstehen, und das wird dir die nächsten Monate genommen“, hat es den Innenverteidiger, der in dieser Saison auch Kapitän der Jahn-Elf ist, schwer getroffen. „Es war ein Schock“, sagt der Tennengauer ehrlich. Passiert ist die Verletzung im Drittliga-Spiel gegen Stuttgart II am Samstag kurz nach der Halbzeitpause.