Nach CDU-Debakel: Merkel zieht Adenauer-Vergleich

Kein direkter Angriff auf Merz

Auf das konkrete Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern ging Merkel dabei nicht näher ein. Auch die AfD oder Bundeskanzler Friedrich Merz erwähnte sie nicht namentlich. Dennoch fiel ihre Rede unmittelbar nach dem historischen Abschneiden der CDU im Nordosten. Merkel selbst hatte ihren Bundestagswahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Bei der Landtagswahl am Sonntag verpasste die CDU dort erstmals in ihrer Geschichte den Einzug in ein Landesparlament.