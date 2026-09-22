Was wusste KI? British Columbia verklagt OpenAI

Rechtliche Konsequenzen bereits im Juli angekündigt

OpenAI entschuldigte sich später dafür, das Konto der 18-jährigen Täterin zwar gesperrt, aber nicht der Polizei gemeldet zu haben. Es habe keine Hinweise auf einen unmittelbar bevorstehenden Angriff gegeben, erklärte das Unternehmen. Die Ermittler gingen davon aus, „dass die KI wusste, dass im Chat ernste Dinge vor sich gingen“, sagte Sharma.