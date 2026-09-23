Ausgerechnet elektrisch: Ölstaat startet Automarke

Die neue Marke heißt Ceer, wurde 2022 gegründet und ist ein Gemeinschaftsunternehmen des staatlichen Public Investment Fund PIF und des taiwanischen Elektronikkonzerns Foxconn. Nun hat Ceer seine ersten Serienfahrzeuge präsentiert: Unter dem Namen Exobot kommen eine große Limousine und ein SUV. Die Produktion soll im neuen Werk in King Abdullah Economic City an der Küste des Roten Meeres erfolgen, die ersten Auslieferungen sind für Anfang 2027 vorgesehen.