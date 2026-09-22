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Hoher Schaden

Ein Unternehmerpaar steht unter Betrugsverdacht

Kärnten
22.09.2026 21:45
Mehrere hunderttausend Euro sollen ein Villacher und seine Frau bei Baustoffen und ...
Mehrere hunderttausend Euro sollen ein Villacher und seine Frau bei Baustoffen und Dienstleistungen ergaunert haben.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Ein Fall von schwerem Betrug hat ein Mann aus dem Kärntner Bezirk-Villach Land aufgedeckt: Ein Unternehmerpaar soll über einen längeren Zeitraum im Bereich von Sanierungs- und Umbauarbeiten mehrere hunderttausend Euro Schaden verursacht haben.

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Ein Villacher (40) und seine Ehefrau (39) sollen als Geschäftsführer und Gesellschafter mehrerer Gesellschaften im Bereich von Umbau- und Sanierungsarbeiten tätig gewesen sein. 

Im Dezember des Vorjahres hatte ein Mann aus dem Bezirk Villach-Land mit seiner Anzeige den Stein ins Rollen gebracht. Das Unternehmerpaar soll nämlich über einen längeren Zeitraum Waren und Dienstleistungen, vorwiegend aus dem Bereich des Baustoffhandels, auf Lieferschein bezogen haben. Die Rechnungen haben die beiden allerdings nicht beglichen.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt erfolgten im Februar die Durchsuchung der Gewerbe- und Wohnräumlichkeiten der Beschuldigten. Dabei konnten zahlreiche Firmen- und Buchhaltungsunterlagen, elektronische Datenträger, Mobiltelefone sowie weitere Aufzeichnungen sichergestellt werden.

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18 Unternehmen geschädigt
Bei der Auswertung der sichergestellten Unterlagen hat sich herausgestellt, dass im Zeitraum von Juni bis November 2025 insgesamt 18, vorwiegend Kärntner Unternehmen, einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro durch die Unternehmer erlitten haben.

Im Zuge der Einvernahme zeigte sich der Unternehmer vorwiegend geständig. Die 39-jährige Gattin verweigerte die Aussage. Beide werden nach Abschluss der Ermittlungen wegen Verdachts des schweren Betruges bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

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