Ein Unternehmerpaar steht unter Betrugsverdacht

Im Dezember des Vorjahres hatte ein Mann aus dem Bezirk Villach-Land mit seiner Anzeige den Stein ins Rollen gebracht. Das Unternehmerpaar soll nämlich über einen längeren Zeitraum Waren und Dienstleistungen, vorwiegend aus dem Bereich des Baustoffhandels, auf Lieferschein bezogen haben. Die Rechnungen haben die beiden allerdings nicht beglichen.