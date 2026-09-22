Quecksilber-Alarm: DHL-Logistikzentrum geräumt

Rätselhafter Vorfall mit Blumenpaket

Bereits am vergangenen Freitag war es rund 70 Kilometer entfernt zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. In Neustadt-Glewe mussten zwei Frauen im Alter von 19 und 28 Jahren wegen Übelkeit und Kopfschmerzen ins Krankenhaus gebracht werden. Beim Öffnen eines Blumenpakets war eine silbrige Flüssigkeit ausgetreten. Die Polizei bestätigte später, dass es sich dabei um Quecksilber handelte.