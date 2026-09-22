EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf

Usmanow hat enge Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, in Europa ist er unter anderem als langjähriger Präsident des Fecht-Weltverbandes FIE und als früherer Anteilseigner des englischen Fußballklubs FC Arsenal bekannt. In Deutschland machte der 73-Jährige zuletzt Schlagzeilen, weil gegen ihn von der Staatsanwaltschaft München wegen des Verdachts auf zwei Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz und möglicher Sanktionsverstöße ermittelt wurde. Das Verfahren wurde im vergangenen Jahr gegen Zahlung einer Geldauflage von zehn Millionen Euro eingestellt. Usmanows Vermögen wird auf rund 14,1 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 12,3 Milliarden Euro) geschätzt.