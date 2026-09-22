Mehrheit der Deutschen will Merz-Rücktritt

Laut dem am Dienstag veröffentlichten „Trendbarometer“ von RTL und ntv sprechen sich 55 Prozent der Befragten für einen Rücktritt von Merz aus. 40 Prozent wollen, dass der Kanzler im Amt bleibt. Mit seiner Arbeit zufrieden sind laut der Forsa-Umfrage lediglich elf Prozent. Das sind allerdings immerhin um einen Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche.