Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit brisanter Spur

Sprengstoff nahe Bundeswehr-Flugplatz entdeckt

Ausland
22.09.2026 21:09
Der Fliegerhorst Wunstorf ist Standort der A400M-Transportflotte der Bundeswehr.
Der Fliegerhorst Wunstorf ist Standort der A400M-Transportflotte der Bundeswehr.(Bild: APA/dpa/Christophe Gateau)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine zerbrochene Drohne nahe einem wichtigen Bundeswehr-Fliegerhorst sorgt für neue Fragen. Wenige Meter von der Fundstelle stießen Ermittler später auf verdächtiges Material, bei dem es sich nach Angaben aus Sicherheitskreisen um Sprengstoff handeln soll. Nun wird untersucht, ob beide Funde zusammenhängen – und ob die Drohne möglicherweise schon seit Jahren dort lag.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie Recherchen von „Süddeutscher Zeitung“, NDR und WDR zeigen, wurde das Material wenige Tage nach dem Fund der Drohne nahe dem Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen entdeckt. Die kriminaltechnischen Untersuchungen der Substanz sind demnach noch nicht abgeschlossen.

Verdächtiges Material entdeckt
Der Fall beschäftigt inzwischen den Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt. Unter anderem wird geprüft, ob es einen Zusammenhang mit einem Anschlagsversuch am Flughafen Leipzig/Halle gibt. Dort war Anfang August eine mit Sprengstoff beladene Drohne in der Nähe ukrainischer Frachtflugzeuge entdeckt worden.

Drohne möglicherweise seit 2024 dort
Nach einer Analyse der in Wunstorf gefundenen Drohne gehen Ermittler laut den Recherchen davon aus, dass sie möglicherweise schon längere Zeit in der Nähe des Militärflugplatzes lag. Demnach könnte sie sich dort sogar bereits seit etwa zwei Jahren befunden haben.

Die Drohne aus Wunstorf soll zudem ähnlich konstruiert sein wie jene, die in Leipzig entdeckt wurde. Mindestens ein Bauteil soll aus einem 3D-Drucker stammen. Nach Angaben des NDR soll die Bauweise des Fluggeräts nicht auf dem regulären Markt erhältlich sein. Der Generalbundesanwalt äußerte sich unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht zu dem Fall.

Wichtiger Bundeswehr-Standort
Besonders brisant ist der Fundort: In Wunstorf ist die A400M-Transportflotte der Bundeswehr stationiert. Der Fliegerhorst gilt als zentrale Drehscheibe für die weltweite Versorgung der deutschen Streitkräfte mit Material und Truppen.

Lesen Sie auch:
Nach dem Drohnenvorfall in Leipzig verschärft Berlin den Kurs gegen Russland. Der So soll etwa ...
Drohnen-Vorwürfe
Putin droht Berlin: Sanktionen „schwerer Fehler“
01.09.2026
Alarmierende Attacken
Drohnen, Sabotage in Deutschland: Was wir wissen
02.09.2026
Milliarden-Investition
Fremde Drohnen! So reagiert unser Heer im Notfall
11.09.2026

Der Fall war laut „Süddeutscher Zeitung“, NDR und WDR auch Thema bei der sogenannten „nachrichtendienstlichen Lage“ im Kanzleramt. Dabei treffen sich wöchentlich die Chefs der Sicherheitsbehörden.

Parallelen zu Fall in Leipzig
Beim Anschlagsversuch in Leipzig/Halle hatte die Bundesregierung Anfang September Russland verantwortlich gemacht und neue Strafmaßnahmen angekündigt. Moskau weist die Vorwürfe zurück. Im Zusammenhang mit dem Leipziger Fall stehen laut den Recherchen zwei Verdächtige im Fokus. Einer von ihnen soll ein Lette mit russischem Pass sein, der nach Deutschland einreiste und kurz vor der geplanten Attacke wieder ausreiste.

Ein weiterer Verdächtiger soll die belarussische und russische Staatsbürgerschaft besitzen. Seine DNA wurde demnach am Tatort in Leipzig gefunden. Ob die Drohne von Wunstorf tatsächlich mit dem Leipziger Anschlagsversuch in Verbindung steht, ist weiter Gegenstand der Ermittlungen. Eine solche Verbindung ist bislang nicht bestätigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
22.09.2026 21:09
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
LeipzigNiedersachsen
NDRBundeswehr
Sprengstoff
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf