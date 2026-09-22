Sprengstoff nahe Bundeswehr-Flugplatz entdeckt

Parallelen zu Fall in Leipzig

Beim Anschlagsversuch in Leipzig/Halle hatte die Bundesregierung Anfang September Russland verantwortlich gemacht und neue Strafmaßnahmen angekündigt. Moskau weist die Vorwürfe zurück. Im Zusammenhang mit dem Leipziger Fall stehen laut den Recherchen zwei Verdächtige im Fokus. Einer von ihnen soll ein Lette mit russischem Pass sein, der nach Deutschland einreiste und kurz vor der geplanten Attacke wieder ausreiste.