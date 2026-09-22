Nächster Salzburger Klub steigt freiwillig ab

„Wir waren in den letzten Jahren schon immer an der absoluten Grenze. Aus sportlicher Sicht hat sich dann einfach die Frage gestellt, wie sinnvoll das für uns noch ist“, erklärt Eva Maria Verworner als Sportliche Leiterin den Schritt. Besonders das Fehlen der heimischen Frauen im Kader war für Verworner dabei entscheidend. „Wenn wir sieben bis acht Spielerinnen aus unserer Kooperation mit Linz oder aus Innsbruck im Team hatten, dazu die vielen Importspielerinnen, um mitzuhalten, blieb für die Salzburgerinnen nur mehr wenig Platz. Am Ende hatten wir ein Verhältnis von 20:80“, fügte die 38-Jährige, die einst selbst für die Eagles auflief, hinzu. Aus diesem Grund will sich der Verein neu aufstellen.