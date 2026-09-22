Trump stellt Medien wieder Zugang in Aussicht

„Ihr solltet nicht hier sein“

Am Dienstag traf Trump auf Medienschaffende von CNN bei den Vereinten Nationen in New York und sagte: „Ihr solltet nicht hier sein.“ Das waren seine ersten Worte bei der Eröffnung der UNO-Generalversammlung. Der Hinweis der Reporterin, dass er sich hier auf exterritorialem UNO-Territorium befindet, ließ Trump verwirrt zurück. CNN ist einer der bekanntesten Nachrichtensender weltweit, „Politico“ gehört zum Portal des deutschen Medienkonzerns Axel Springer. MS NOW war früher unter dem Namen MSNBC bekannt.