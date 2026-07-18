Kiew trifft „russisches Amazon“ bei Moskau schwer

Auch Öldepot in Brand

In dem Gebiet um die Hauptstadt sei außerdem in der Stadt Noginsk auf dem Gelände eines Öldepots ein Brand ausgebrochen. Dort habe aus Sicherheitsgründen auch eine Geburtsklinik evakuiert werden müssen. Überdies wurden durch ukrainische Mittelstreckenangriffe Ziele in den Gewässern des Asowschen Meeres und des Schwarzen Meeres sowie auf der vorübergehend besetzten Krim getroffen.