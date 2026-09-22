Geheimnis gelüftet! Dreifache Freude bei VSV-Star

Weiterhin steht der VSV ohne Geschäftsführer da! In den nächsten Tagen sollen sich neue Bewerber bei Obmann Manfred Herzog vorstellen. Die blau-weiße Chefetage trat zuletzt vor die Mannschaft, gab den Status quo bekannt. Und Villach-Star Alex Rauchenwald hat einige Gründe zum Feiern.