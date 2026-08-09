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„Noch lauter, größer“

Klum wechselt mit „HeidiFest“ von ProSieben zu RTL

Society International
09.08.2026 10:01
Porträt von krone.at
Von krone.at

Heidi Klum ist mit einer Show bei RTL zu sehen – und nicht mehr nur auf ProSieben. Der Sender wird nach eigenen Angaben am 17. September das „HeidiFest“ bei RTL und auf RTL+ ausstrahlen. Im vergangenen Jahr wurde die Oktoberfest-Sause bei ProSieben ausgestrahlt.

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„Auch dieses Jahr lade ich wieder zu meinem großen ,HeidiFest‘ ins legendäre Hofbräuhaus in München ein“, wird Klum in einer RTL-Mitteilung vom Samstagabend zitiert. „Ich freue mich sehr, dass wir das Fest erstmals gemeinsam mit RTL und RTL+ feiern.“

Familie und Freunde dabei
Bei der Show werde Klum gemeinsam mit ihrer Familie und exklusiv geladenen Gästen die Oktoberfest-Saison eröffnen – „mit Blasmusik, bekannten Hits und einem großen Fest, das dieses Jahr noch lauter und noch größer wird“, teilte RTL mit. Wer auf der Bühne stehen werde, soll noch bekannt gegeben werden.

RTL-Geschäftsführerin Inga Leschek sagte: „Mit Heidi Klum kommt eine der größten Entertainment-Persönlichkeiten der Welt zu RTL. Das freut uns riesig!“

Heidi Klums „HeidiFest“ wird heuer nicht mehr bei ProSieben zu sehen sein, sondern bei RTL. Der ...
Heidi Klums „HeidiFest“ wird heuer nicht mehr bei ProSieben zu sehen sein, sondern bei RTL. Der Sender verspricht, die Show wird „noch größer und noch lauter“ als im Vorjahr.(Bild: APA-Images / dpa / Felix Hörhager)
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„GNTM“ bleibt bei ProSieben
Bis dato ist Klum mit „Germany‘s Next Topmodel“ ein bekanntes Gesicht von ProSieben – und soll es dort auch bleiben. Die Castingshow ist bereits seit 2006 bei dem Sender zu sehen.

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