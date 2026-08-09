Schweizer Influencer frisst einen echten Besen

Das Sprichwort „einen Besen fressen“ kennen wohl viele. Er hat es ernst genommen: Der Schweizer Influencer „AdiTotoro“ erklärt in einem neuen Video, er würde einen echten Besen „fressen“. Aus dem Stiel habe er bereits „Mehl“ gemacht, mit dem er immer wieder kochen würde.
„Das ist das dümmste YouTube-Video, das ich jemals produziert habe“, kündigte der Influencer auf seinem TikTok-Kanal an. Im Rahmen eines neuen Experiments wolle er tatsächlich einen Besen „fressen“.
Mann kocht mit „Besen-Pulver“
Den Besenstiel habe der 27-Jährige demnach schon verarbeitet – und zwar zu „purem Besen-Pulver“. Daraus koche sich Vogt immer wieder schöne Sachen.
„Besen-Menü“ soll auf YouTube geteilt werden
Unter anderem habe er sich schon einen „Besenkuchen“ gebacken. Diesen zeigt der junge Mann auch im Video. Dazu, wie er den Strohkopf des Besens essen will, hat der Influencer noch nichts gesagt. Das komplette Menü wolle er dann auf seinem YouTube-Kanal teilen, sagte er. Ob das Mehl tatsächlich aus dem Stiel des Besens gemacht wurde, lässt sich aus dem Video nicht ableiten.
Gespaltene Reaktionen
Während die einen „AdiTotoro“ für sein Experiment feiern, finden es andere befremdlich. In den Kommentaren unter seinem TikTok-Video gaben einige zu bedenken, dass sein Experiment schädlich sein könnte und warnten ihn davor, weiterzumachen.
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