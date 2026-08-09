Schweizer Influencer frisst einen echten Besen

„Besen-Menü“ soll auf YouTube geteilt werden

Unter anderem habe er sich schon einen „Besenkuchen“ gebacken. Diesen zeigt der junge Mann auch im Video. Dazu, wie er den Strohkopf des Besens essen will, hat der Influencer noch nichts gesagt. Das komplette Menü wolle er dann auf seinem YouTube-Kanal teilen, sagte er. Ob das Mehl tatsächlich aus dem Stiel des Besens gemacht wurde, lässt sich aus dem Video nicht ableiten.