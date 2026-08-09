Sie ist Matt Damons Stunt-Double in „Die Odyssee“

Das Leben der 35-jährigen Kanadierin Devyn Dalton wurde binnen kürzester Zeit auf den Kopf gestellt. Das hat sie Superstar Matt Damon zu verdanken: Der hat sie nämlich in einem Interview zu seiner Rolle als griechischer Held im neuen Blockbuster „Die Odyssee“ gelobt. Und zwar als sein Stunt-Double! Richtig gehört – eine Frau übernahm Damons Kampfszenen mit Schwert und in Rüstung, und das bei einer Körpergröße von 1,37 Metern: „Sie hat die tollsten Arme, die ich je gesehen habe“, zeigte sich Damon begeistert und erzählte weiter: „Ich ging zu ihr hin und habe sie umarmt. Ich habe mich bei ihr bedankt für die ganze Arbeit, die sie in den Film hineingesteckt hat. Man muss Anerkennung zollen, wo sie angebracht ist.“