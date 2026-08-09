Traktor während der Fahrt in Flammen aufgegangen

Flammeninferno am Samstagabend in Wolfurt in Vorarlberg: Ein Traktor war während der Fahrt in Vollbrand geraten. Der Lenker konnte sich zwar noch rechtzeitig aus der Fahrerkabine retten, dürfte aber eine Rauchgasvergiftung erlitten haben.
Ein Landwirt war gegen 19 Uhr im Bereich der Betonbrücke über den Rickenbach gerade mit dem Einbringen von Heu beschäftigt, als von einem Moment auf den anderen plötzlich meterhohe Flammen aus dem Motorraum seiner Zugmaschine loderten. Binnen kürzester Zeit stand das Fahrzeug in Vollbrand.
Lenker ins Spital gebracht
Dem Fahrer gelang es glücklicherweise noch, sich rechtzeitig aus der Traktorkabine zu befreien. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen und bewässerte parallel dazu die umliegenden trockenen Wiesen, um ein Übergreifen des Feuers zu verhindern. Am Traktor entstand Totalschaden. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen laufen.
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