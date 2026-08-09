Traktor während der Fahrt in Flammen aufgegangen

Lenker ins Spital gebracht

Dem Fahrer gelang es glücklicherweise noch, sich rechtzeitig aus der Traktorkabine zu befreien. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen und bewässerte parallel dazu die umliegenden trockenen Wiesen, um ein Übergreifen des Feuers zu verhindern. Am Traktor entstand Totalschaden. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen laufen.