Unsere neue Lieblingsroutine? Mit Philipp bewegen!

Seit Jahren motiviert Philipp Menschen in ganz Österreich, sich regelmäßig zu bewegen – kostenlos, ohne Geräte und ganz ohne Leistungsdruck. Ob im Wohnzimmer, im Garten oder im Urlaub: 20 Minuten reichen, um dem Körper etwas Gutes zu tun. Gemeinsam fällt der Einstieg leichter - und Dranbleiben macht gleich noch mehr Spaß!