Mädchen (8) von E-Scooter-Fahrer niedergerast

Am Samstagabend soll ein 16-Jähriger mit einem E-Scooter ein achtjähriges Mädchen niedergerast haben. Dann lieferte er sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Erst als die Beamten einen Schreckschuss abfeuerten, blieb er stehen. Der Mitfahrer des mutmaßlichen Täters soll auch Drogen dabeigehabt haben.
Auf einer ausschließlich für Fußgänger vorgesehenen Fläche im Bereich des Leipziger Platzes in Wien-Brigittenau soll der Jugendliche ein achtjähriges Mädchen erfasst und zu Boden gestoßen zu haben.
Jugendlicher ergriff die Flucht
Das Kind erlitt dabei leichte Verletzungen am Arm und wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Anstatt an der Unfallstelle zu verbleiben, flüchtete der Jugendliche mit dem E-Scooter. Polizisten der Polizeiinspektion Vorgartenstraße nahmen umgehend die Verfolgung auf.
Brachte weitere Kinder in Gefahr
Dabei gefährdete der 16-Jährige auf seiner Flucht über Gehwege weitere dort spielende Kinder, die einen Zusammenstoß nur durch Ausweichen verhindern konnten. Im weiteren Verlauf setzte der Jugendliche seine Flucht zu Fuß in Richtung Döblinger Steg fort. Trotz mehrfacher Aufforderung der Polizisten, stehenzubleiben, lief der 16-Jährige weiter.
Beamte feuerten Schreckschuss ab
Da ein Entkommen des Jugendlichen unmittelbar drohte, gab ein Polizist unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen einen Schreckschuss aus seiner Dienstwaffe in das Gewässer des Donaukanals ab. Unmittelbar darauf blieb der Jugendliche stehen und konnten angehalten werden.
Mitfahrer hatte Gift im Gepäck
Der 16-Jährige gab gegenüber den Beamten zu, das Mädchen beim Fahren übersehen und mit dem E-Scooter zu Boden gestoßen zu haben. Bei der Anhaltung des E-Scooter-Fahrers befand sich auch ein 14-jähriger Bekannter des Jugendlichen. Bei der Durchsuchung des 14-Jährigen wurde eine geringe Menge mutmaßliches Cannabisharz sichergestellt. Der Jugendliche wurde nach dem Suchtmittelgesetz sowie dem Wiener Jugendschutzgesetz angezeigt. Gegen den 16-Jährigen wurden mehrere verwaltungsrechtliche Anzeigen gelegt.
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