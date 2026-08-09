Mädchen (8) von E-Scooter-Fahrer niedergerast

Mitfahrer hatte Gift im Gepäck

Der 16-Jährige gab gegenüber den Beamten zu, das Mädchen beim Fahren übersehen und mit dem E-Scooter zu Boden gestoßen zu haben. Bei der Anhaltung des E-Scooter-Fahrers befand sich auch ein 14-jähriger Bekannter des Jugendlichen. Bei der Durchsuchung des 14-Jährigen wurde eine geringe Menge mutmaßliches Cannabisharz sichergestellt. Der Jugendliche wurde nach dem Suchtmittelgesetz sowie dem Wiener Jugendschutzgesetz angezeigt. Gegen den 16-Jährigen wurden mehrere verwaltungsrechtliche Anzeigen gelegt.